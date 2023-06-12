В Эстонии установлен инновационный дорожный знак за 15 000 евро

В Тарту на пересечении улиц Пуйестеэ и Роози установлен новый дорожный знак, который не крепится к столбу, как обычно, а отображается на дороге.
По словам главного специалиста по организации дорожного движения Тарту Пеэпа Маргуса, Тарту – первый город в Эстонии, где были установлены такие знаки. Знак, установленный на дороге, предоставляет участникам дорожного движения информацию об управлении дорожным движением даже в сумерках. Для отображения знака на дороге источник света установлен на светофорном столбе над велосипедной дорожкой.