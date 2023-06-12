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В Эстонии установлен инновационный дорожный знак за 15 000 евро

Эгели Раудмяэ
, журналист
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На пересечении улиц Роози и Пуйестеэ есть дорожный знак, который в темное время отображает обозначение велосипедной дорожки.
На пересечении улиц Роози и Пуйестеэ есть дорожный знак, который в темное время отображает обозначение велосипедной дорожки. Фото: Kristjan Teedema

В Тарту на пересечении улиц Пуйестеэ и Роози установлен новый дорожный знак, который не крепится к столбу, как обычно, а отображается на дороге.

По словам главного специалиста по организации дорожного движения Тарту Пеэпа Маргуса, Тарту – первый город в Эстонии, где были установлены такие знаки. Знак, установленный на дороге, предоставляет участникам дорожного движения информацию об управлении дорожным движением даже в сумерках. Для отображения знака на дороге источник света установлен на светофорном столбе над велосипедной дорожкой.

Первый знак был установлен на пересечении улиц Пуйестеэ и Роози, по словам Маргуса, будут установлены еще три, все со стороны улицы Пуйестеэ. Поскольку знаки в Эстонии уникальны, это пилотный проект, чтобы выяснить, как они работают и как их применять.

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