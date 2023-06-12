Напряженность над Балтикой: истребители НАТО сопроводили самолеты России рекордное количество раз

Истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО, на прошлой неделе 15 раз поднимались в воздух для выявления и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство национальной обороны Литвы.
Министерство также сообщило, что это самое большое количество сопровожденных российских самолетов за последний год, и связала это усиление активности с масштабными учениями НАТО.
«Количество взлетов самолетов НАТО и сопровожденных самолетов Российской Федерации, зафиксированное на прошлой неделе, является самым высоким за последний год. Это связано с тем, что в настоящее время как в воздухе, так и на суше и на море проходит серия масштабных учений, которые страны Балтии проводят как на национальном уровне, так и совместно с союзниками по НАТО», - говорится в ответе министерства на вопросы BNS.
По его словам, с 4 по 19 июня на Балтийском море проходят международные учения BALTOPS 23. Российская Федерация собирает информацию о вооруженных силах, участвующих в них, и проводит собственные военные учения.
В минувший понедельник истребители воздушной полиции НАТО дважды вылетали для идентификации и сопровождения российского штурмовика Ил-20, летевшего из Калининградской области и обратно.
В тот же день истребители также зафиксировали два истребителя Су-27, сопровождавших Ил-20, летевших по тому же маршруту.
Во вторник истребители воздушной полиции НАТО вылетели для опознания и сопровождения разведывательного самолета Су-24МР, летевшего из Калининградской области в основную часть России. В этот день также был идентифицирован самолет Ту-134, летевший по аналогичному маршруту.
В среду истребители воздушной полиции НАТО вновь вылетели для опознания и сопровождения Ил-20, летевшего из Калининграда и обратно. Также было опознан российский транспортный самолет Ан-26, летевший в том же направлении. В этот день истребители вылетели для обнаружения и сопровождения и российских самолетов-разведчиков Ан-30, Ил-20 и двух истребителей Су-30, летевших в Калининград и обратно.
В четверг истребителям воздушной полиции НАТО пришлось сопровождать российский самолет Ан-30, летевший из Калининграда и обратно. Также были идентифицированы два истребителя Су-30, летевшие по тому же маршруту. Таким же маршрутом летели еще два самолета Ил-20 и один Су-27.
В пятницу были обнаружены и сопровождены транспортный самолет Ан-72, летевший из основной части России и обратно, а также транспортный самолет Ан-12, летевший в Калининградскую область. Еще два стратегических бомбардировщика Ту-22 также вылетели из основной части России и вернулись обратно. Также были идентифицированы два истребителя, летевшие по тому же маршруту: два Су-30, два Су-24 и два Су-27, летевшие в Калининградскую область и обратно.
В субботу истребители вылетели на опознание и сопровождение самолета Ил-20, летевшего из Калининграда и обратно, и двух самолетов Су-30СМ, летевших в том же направлении. Также были сопровождены два самолета Су-27. В тот же день из основной части России и обратно вылетели два других стратегических бомбардировщика ТУМ3 и еще два Су-30.
В воскресенье истребители воздушной полиции НАТО должны были вылететь на опознание и сопровождение двух Су-24М, летевших из Калининграда и в него.
Большинство самолетов летали без планов полета, без активированных радиолокационных ответчиков и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии проводится из Литвы и Эстонии.