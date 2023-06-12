Напряженность над Балтикой: истребители НАТО сопроводили самолеты России рекордное количество раз

Министерство также сообщило, что это самое большое количество сопровожденных российских самолетов за последний год, и связала это усиление активности с масштабными учениями НАТО.

«Количество взлетов самолетов НАТО и сопровожденных самолетов Российской Федерации, зафиксированное на прошлой неделе, является самым высоким за последний год. Это связано с тем, что в настоящее время как в воздухе, так и на суше и на море проходит серия масштабных учений, которые страны Балтии проводят как на национальном уровне, так и совместно с союзниками по НАТО», - говорится в ответе министерства на вопросы BNS.

По его словам, с 4 по 19 июня на Балтийском море проходят международные учения BALTOPS 23. Российская Федерация собирает информацию о вооруженных силах, участвующих в них, и проводит собственные военные учения.

В минувший понедельник истребители воздушной полиции НАТО дважды вылетали для идентификации и сопровождения российского штурмовика Ил-20, летевшего из Калининградской области и обратно.

В тот же день истребители также зафиксировали два истребителя Су-27, сопровождавших Ил-20, летевших по тому же маршруту.

Во вторник истребители воздушной полиции НАТО вылетели для опознания и сопровождения разведывательного самолета Су-24МР, летевшего из Калининградской области в основную часть России. В этот день также был идентифицирован самолет Ту-134, летевший по аналогичному маршруту.