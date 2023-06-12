Среди недовольных отказом Эстонии от участия в EXPO есть и политики из правящей коалиции

Председатель депутатской группы поддержки EXPO в Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ) сказал Postimees, что Всемирная выставка вне зависимости от места ее проведения всегда оказывается очень важным событием для принимающей страны, и чье-то участие или неучастие не остается незамеченным. «Также наряду с экономическим значением, EXPO имеет и более широкое, внешнеполитическое измерение», - добавил Сутть. «Япония является вторым по величине торговым партнером Эстонии в Азии, тамошние инвесторы вкладываются в наши технологические предприятия. Крупнейший в Европе инвестиционный фонд глубоких технологий, который имеет большое японское участие и инвестирует в Северную Европу, управляется из Эстонии. Япония — страна-участник G7, а также главная сила в своем регионе, способная уравновешивать Китай».

Сутть сказал, что для исключения в будущем обсуждений в последнюю минуту на тему «участвовать или не участвовать» важно договориться, что Эстония всегда участвует в EXPO, а также определить министерство, которое будет за это отвечать. «Движущую роль в этом процессе логичнее всего возложить на Министерство экономики и коммуникаций», - утверждает Сутть. «То, какие темы будут оказываться в фокусе эстонского участия, будет зависеть уже от местоположении страны-хозяйки и от интересов Эстонии в данном регионе».