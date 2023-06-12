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ЭКОНОМИСТ ⟩ Эстонский экспорт переживает не лучшие времена, к сожалению, падаем с грохотом

Сильно повлияли санкции против России
Тыну Мертсина
, главный экономист Swedbank
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Тыну Мертсина.
Тыну Мертсина. Фото: Tairo Lutter

Ухудшение ситуации на рынке недвижимости и общее ослабление спроса на экспортных рынках продолжают ухудшать перспективы для эстонских товаров, считает главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Если стоимость товаров, вывезенных из Эстонии, в апреле снизилась на 4%, то снижение экспорта товаров эстонского происхождения составило даже 7%. Экспорт товаров эстонского происхождения постоянно сокращается с ноября прошлого года. За первые четыре месяца этого года экспорт сократился на 9% в текущих ценах.

Что касается товаров, то в апреле на экспорт товаров эстонского происхождения больше всего повлияло сокращение экспорта изделий из дерева, минеральных масел, оборудования мобильной связи, продукции химической промышленности и мебели. За первые четыре месяца этого года большая часть сокращения общего объема экспорта пришлась на нефтепродукты, но большое влияние оказало также сокращение экспорта оборудования для мобильной связи. По предварительным данным, экспорт минерального топлива действительно показал рост в апреле в неизменных ценах, но в большей степени это было связано с более низкой базой сравнения с апрелем прошлого года. В первые четыре месяца года произошло значительное снижение объемов экспорта этой товарной группы.

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