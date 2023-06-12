Ухудшение ситуации на рынке недвижимости и общее ослабление спроса на экспортных рынках продолжают ухудшать перспективы для эстонских товаров, считает главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
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ЭКОНОМИСТ ⟩ Эстонский экспорт переживает не лучшие времена, к сожалению, падаем с грохотом
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Если стоимость товаров, вывезенных из Эстонии, в апреле снизилась на 4%, то снижение экспорта товаров эстонского происхождения составило даже 7%. Экспорт товаров эстонского происхождения постоянно сокращается с ноября прошлого года. За первые четыре месяца этого года экспорт сократился на 9% в текущих ценах.