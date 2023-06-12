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Депутаты: ненависть к ЛГБТ+-сообществу в Эстонии не исчезла

Rus.Postimees
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Эдуард Одинец.
Эдуард Одинец. Фото: Eero Vabamägi

Парламентская депутатская группа в поддержку ЛГБТ+-сообщества выразила глубокое сожаление в связи с произошедшим в воскресенье нападением с применением ножа на геев-христиан в одном из баров Таллинна. В больницу были доставлены трое участников совместной молитвы, в том числе и приехавший из Финляндии пастор.

«Субботний Baltic Pride прошел настолько спокойно и без малейших инцидентов, что стало казаться, что в нашем обществе произошел серьезный разворот в сторону открытости и терпимости. К сожалению, воскресное жестокое нападение доказало, что ненависть и вражда по отношению к ЛГБТ+-сообществу никуда из Эстонии не исчезли и по-прежнему угрожают безопасности людей и общественному порядку», – заявил председатель депутатской группы, социал-демократ Эдуард Одинец.

По его словам, особенно печально то, что на собравшихся на молитву людей напали «во имя Господа», что противоречит всем христианским ценностям и принципам.

Парламентская группа выразила надежду, что речь идет о нападении фанатика-одиночки, которое не было спровоцировано негативным отношением со стороны церковных кругов к рассматриваемому в Рийгикогу законопроекту о равенстве браков.

«В обществе Эстонии не должно быть места ни нападениям на религиозной почве, ни мнениям, разжигающим рознь между людьми», – отметил Одинец.

В парламентскую группу в поддержку ЛГБТ+-сообщества помимо Эдуарда Одинца также входят социал-демократы Евгений Осиновский и Рейли Ранд, депутат из фракции реформистов Хана Лахе, а также Хендрик Террас и Лийза-Ли Пакоста из «Ээсти 200».

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