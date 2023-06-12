Депутаты: ненависть к ЛГБТ+-сообществу в Эстонии не исчезла

«Субботний Baltic Pride прошел настолько спокойно и без малейших инцидентов, что стало казаться, что в нашем обществе произошел серьезный разворот в сторону открытости и терпимости. К сожалению, воскресное жестокое нападение доказало, что ненависть и вражда по отношению к ЛГБТ+-сообществу никуда из Эстонии не исчезли и по-прежнему угрожают безопасности людей и общественному порядку», – заявил председатель депутатской группы, социал-демократ Эдуард Одинец.

По его словам, особенно печально то, что на собравшихся на молитву людей напали «во имя Господа», что противоречит всем христианским ценностям и принципам.

Парламентская группа выразила надежду, что речь идет о нападении фанатика-одиночки, которое не было спровоцировано негативным отношением со стороны церковных кругов к рассматриваемому в Рийгикогу законопроекту о равенстве браков.

«В обществе Эстонии не должно быть места ни нападениям на религиозной почве, ни мнениям, разжигающим рознь между людьми», – отметил Одинец.