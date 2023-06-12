Верх наглости ⟩ Нахальство вора поразило даже опытного полицейского

Это необычайная наглость, отозвался руководитель Вильяндиского отделения полиции о краже, произошедшую в Вийратси в ночь на субботу, когда вор проник в комнату через открытую дверь террасы и вынес из спальни золотые украшения, в то время как хозяйка дома там спала.
«Это все-таки верх нахальства, с которым редко можно столкнуться в Вильяндимаа», - сказал руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь. Однако этот случай не первый в Вильянди или в Эстонии в целом. В ту же ночь, когда вор орудовал в Вийратси и скрылся, потому что его спугнула проснувшаяся хозяйка дома, полиция также получила сообщение о краже из Пеэтримыйза в Вильянди.