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Верх наглости ⟩ Нахальство вора поразило даже опытного полицейского

Марко Суурмяги
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Вор. Фото иллюстративное.
Вор. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Это необычайная наглость, отозвался руководитель Вильяндиского отделения полиции о краже, произошедшую в Вийратси в ночь на субботу, когда вор проник в комнату через открытую дверь террасы и вынес из спальни золотые украшения, в то время как хозяйка дома там спала.

«Это все-таки верх нахальства, с которым редко можно столкнуться в Вильяндимаа», - сказал руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь. Однако этот случай не первый в Вильянди или в Эстонии в целом. В ту же ночь, когда вор орудовал в Вийратси и скрылся, потому что его спугнула проснувшаяся хозяйка дома, полиция также получила сообщение о краже из Пеэтримыйза в Вильянди.

Жительница Вийратси обнаружила в своей спальне черную фигуру, которая, стоя перед зеркалом, рылась в ее шкатулке с драгоценностями. «Я проснулась от шороха и начала кричать, а он убежал со всеми моими золотыми украшениями, - написала жертва утром в соцсетях. - Очевидно, он не посмотрел, что еще есть в доме, поскольку бумажник был на месте. Моя ошибка в том, что дверь террасы была оставлена открытой. Будьте умнее и запирайте двери».

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