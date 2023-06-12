Более 2000 сокращений: Касса по безработице публикует последние данные

Если в прошлом году в это же время было 45 коллективных сокращений, то в этом году - 62. «В глаза бросается и то, что сокращения стали меньше. Если заглянуть немного назад, то в 2019 году цифры были относительно схожи с нынешним годом. Однако ситуация в первую коронавирусную весну была довольно пугающей - 132 коллективных сокращения и 3 700 потерянных рабочих мест за первые пять месяцев», - сказала Коппель BNS.

По ее словам, в этом году наибольшее количество коллективных сокращений по-прежнему приходится на обрабатывающую промышленность, хотя в этом году количество увольнений в этой отрасли пока меньше, чем в конце прошлого года. «Самые большие сокращения в этом году были в AS Express Post, где 450 человек останутся без работы после закрытия, а на втором месте в таблице сокращений - OÜ Hansaliin, где около 300 человек потеряют работу после окончательных переговоров», - отметила Коппель.

«Если прошлой осенью уже были плохие новости и увольнения в обрабатывающей промышленности, то первые месяцы этого года давали надежду, что сектор решил трудности, но последние два месяца показали, что, к сожалению, трудности еще впереди, и с мая по июнь в обрабатывающей промышленности было десять коллективных сокращений», - сказала Коппель. Она добавила, что обрабатывающая промышленность также является крупнейшей отраслью в Эстонии, в которой несколько лет назад было занято более 18 процентов работников.