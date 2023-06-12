Первые успехи контрнаступления ВСУ: Киев заявил о взятии нескольких сел. Что известно

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление и сообщают о первых успехах: по их данным, ВСУ уже освободили несколько сел в Донецкой области.
Судя по сводкам с фронта, которые подтверждают как украинские, так и российские источники, наиболее успешно наступление украинской армии развивается на участке около сел Великая Новоселка и Времевка, рядом с границей Донецкой и Запорожской областей.
Там расположен так называемый «Времевский выступ» - по названию села, которое находится в передней части линии фронта, какой она была до начала украинского контрнаступления.
11 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о взятии населенных пунктов Благодатное и Макаровка.
«На юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров», - сказала Маляр.
Американский Институт изучения войны (ISW) на основе открытых данных в своем ежедневном обзоре утверждает, что украинские войска взяли Благодатное, Макаровку и еще по меньшей мере два села, расположенных в этой точке - Нескучное и Сторожевое.
Утром 12 июня об освобождении села Сторожевое вблизи Великой Новоселки сообщила 35-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ, которая опубликовала видео из освобожденного села. Об этом сообщило агентство УНИАН, отметив, что этот населенный пункт перешел под российский контроль еще в марте 2022 года.
Анна Маляр подтвердила эту информацию в телеграме: «Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю».
Министерство обороны России данные об освобождении населенных пунктов в районе Времевки не комментирует, сообщая лишь об атаках ВСУ в этом районе.
«В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком направлении», - заявил в понедельник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В своей последней сводке о событиях на фронте российское военное ведомство утверждает, что армия РФ отразила «три атаки противника с направления Великой Новоселки Донецкой народной республики и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области».
Анализ: Что дальше предпримет ВСУ
Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си
Сообщения об освобождении украинской армией нескольких сел в районе Бахмута и Великой Новоселки в Донецкой области напомнили события сентября 2022 года, когда ВСУ проводили наступление под Балаклеей и Изюмом.
Но нынешнее наступление сильно отличается от того стремительного прорыва, который украинская армия смогла совершить осенью. Наступление, о котором говорили несколько месяцев, продолжается уже неделю, и до сих пор давалось украинским войскам с большим трудом. В сети появились кадры подбитых украинских танков и бронемашин.
Это неудивительно. Пока ВСУ готовились наступать, российская армия готовилась обороняться. На угрожаемых направлениях была создана эшелонированная оборона, которая включает в себя не только многокилометровые линии окопов, но и опорные пункты, минные поля, артиллерийские позиции.
Снарядный голод, на который очень выразительно жаловался основатель ЧВК «Вангер» Евгений Пригожин, вероятно, был следствием экономии боеприпасов в преддверии решительного сражения. Теперь российская артиллерия тратит эти запасы, пытаясь остановить украинские ударные группы. Но главное приготовление с российской стороны - резервы, которые были сосредоточены в тылу.
Украинская армия старается прорвать первый рубеж российской обороны, перед которым в так называемом предполье оборудованы противотанковые заграждения и минные поля.
Они были заранее пристреляны российской артиллерией, и прорвать их очень трудно, особенно в отсутствие у украинский армии авиации. Существующие воздушные силы, истощенные многомесячной войной, слишком малочисленны чтобы сыграть большую роль в наступлении. Российская авиация наоборот, стала действовать решительней.
Но самое сложное заключается в том, что, прорвав эту первую линию обороны, украинская армия будет вынуждена преодолевать и другие рубежи - именно в этом заключается эшелонированная оборона.
Очень многое в развитии наступления сейчас зависит от того, как российский генштаб сможет распорядиться резервами - ведь ВСУ наступает сразу по четырем направлениям. Это непростая задача, поскольку замысел ВСУ до конца не ясен.
Вполне можно допустить, что, связав российские резервы в напряженном сражении в одном месте, украинская армия может ударить в другом, где этого меньше всего ждут в России.
Бой в Сторожевом и Бахмут
Украинские военные сообщают, что в Сторожевом состоялся бой, в котором погибли несколько десятков россиян, а четырех российских военных взяли в плен. На видеозаписи также заметна брошенная российская техника с буквой Z и оставленные боеприпасы.
В другом районе Донецкой области, возле Бахмута, украинские военные продвинулись на 250 метров возле Берховского водохранилища, добавила Маляр.
Институт исследования войны сообщает, что украинские войска осуществили визуально подтвержденное наступление в западной части Донецкой области, на стыке с Запорожской областью. Эксперты института отмечают, что это подтвердили российские источники, но пытались преуменьшить значение событий, утверждая, что речь идет якобы о захвате «серой зоны».
«Российские источники, вероятно, называют продвижение украинских территорий через российскую оборону захватом "серых зон", чтобы преуменьшить успехи Украины и не сообщать о прорыве украинских сил через оборонительные линии», - отмечают в ISW.
«Более выгодные позиции»
Близкий к российскому министерству обороны телеграм-канал «Рыбарь» еще в субботу писал, что на «Времевском выступе» украинские подразделения практически без боя заняли Нескучное и Благодатное, а российские военнослужащие якобы отошли на «более выгодные позиции из-за угрозы попадания в окружение». Утром в понедельник «Рыбарь» сообщает о тяжелых боях в районе этого выступа.
Вечером 11 июня представитель ВСУ Валерий Шершень сообщил в эфире украинского телевидения, что россияне взорвали дамбу в районе села Новодаровка, чтобы остановить наступление украинских военных к югу от Великой Новоселки.
«Враг нервничает и использует любые средства, чтобы не допустить прорыва своей обороны именно здесь, на Таврическом направлении. Мы имеем информацию, что возле населенного пункта Новодаровка враг взорвал дамбу, и это привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы», - сообщил он.
Анна Маляр также сообщила, что после подрыва дамбы Каховского водохранилища россияне перебрасывают войска с Херсонского направления на Запорожское и Бахмутское.
Российская сторона пока не подтверждает подрыв дамбы, и вообще не комментирует утверждения об отступлении из этих населенных пунктов.