Первые успехи контрнаступления ВСУ: Киев заявил о взятии нескольких сел. Что известно

Украинская армия старается прорвать первый рубеж российской обороны, перед которым в так называемом предполье оборудованы противотанковые заграждения и минные поля.

Они были заранее пристреляны российской артиллерией, и прорвать их очень трудно, особенно в отсутствие у украинский армии авиации. Существующие воздушные силы, истощенные многомесячной войной, слишком малочисленны чтобы сыграть большую роль в наступлении. Российская авиация наоборот, стала действовать решительней.

Но самое сложное заключается в том, что, прорвав эту первую линию обороны, украинская армия будет вынуждена преодолевать и другие рубежи - именно в этом заключается эшелонированная оборона.

Очень многое в развитии наступления сейчас зависит от того, как российский генштаб сможет распорядиться резервами - ведь ВСУ наступает сразу по четырем направлениям. Это непростая задача, поскольку замысел ВСУ до конца не ясен.

Вполне можно допустить, что, связав российские резервы в напряженном сражении в одном месте, украинская армия может ударить в другом, где этого меньше всего ждут в России.

Бой в Сторожевом и Бахмут

Украинские военные сообщают, что в Сторожевом состоялся бой, в котором погибли несколько десятков россиян, а четырех российских военных взяли в плен. На видеозаписи также заметна брошенная российская техника с буквой Z и оставленные боеприпасы.

Украинские военные в селе Благодатное. Фото: Reuters

В другом районе Донецкой области, возле Бахмута, украинские военные продвинулись на 250 метров возле Берховского водохранилища, добавила Маляр.