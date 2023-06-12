В борьбе с комарами помогут лаванда и корица

Борьба с комарами порой кажется никак не решаемой проблемой. Однако, оказывается, существуют запахи, которые комаров не только не интересуют, но и, напротив, отпугивают.

Лаванда

Лаванда - милое травянистое садовое растение с очень приятным ароматом. Помимо красоты и приятного запаха, это растение обладает и замечательным свойством отпугивать всех кровожадных комаров. Достаточно нескольких капель лавандового масла, чтобы комары потеряли к вам всяческий интерес.

Мята

Мята найдется почти в каждом доме, поэтому эксперимент по отпугиванию комаров с применением мяты не требует особых усилий. Измельчите листья, а затем натрите ими кожу. Чуть позднее вы не только избавитесь от комаров, но и произведете на окружающих впечатление своим «природным парфюмом».

Корица

Корица - это широко распространенная пряность, которую все очень любят. К сожалению, просто съесть булочку с корицей недостаточно для того, чтобы отпугнуть комаров. Вы должны купить коричное масло и смешать его с водой. Затем раствором можно капнуть на тело, одежду или даже на волосы.

Чеснок