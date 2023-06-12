Налоговая реформа: оппозиция безуспешно попыталась изменить повестку дня Рийгикогу

Оппозиция пыталась изменить повестку дня Рийгикогу на эту неделю, которая включает в том числе вотумы доверия правительству, но безуспешно.
Партия «Отечество» решила, что голосованию по закону о семейных компенсациях могли бы предшествовать касающиеся законопроекта запросы. Депутаты EKRE также хотели изменить повестку дня и перенести часть запланированных на среду вотумов доверия на четверг.
Партия реформ ответила, что не согласна с изменением повестки дня.
Затем утверждение повестки дня вынесли на голосование, «за» проголосовали 55 депутатов, а «против» 37. Таким образом, повестку дня утвердили. Всего Рийгикогу потребовался час на утверждение плана работы на эту неделю.
На прошедшем в понедельник электронном заседании правительство одобрило представление на второе чтение Рийгикогу четырех законопроектов об изменениях в налоговой сфере, увязанных с вопросом доверия правительству.
Правительство одобрило и представило на второе чтение парламенту проект о поправках к закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и проект о поправках к закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и другим законам, законопроект о поправках к закону о налоге на азартные игры, законопроект о поправках к закону о подоходном налоге и законопроект о поправках к законам о подоходном налоге и службе в Силах обороны.