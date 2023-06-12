Налоговая реформа: оппозиция безуспешно попыталась изменить повестку дня Рийгикогу

Правительство одобрило и представило на второе чтение парламенту проект о поправках к закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и проект о поправках к закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и другим законам, законопроект о поправках к закону о налоге на азартные игры, законопроект о поправках к закону о подоходном налоге и законопроект о поправках к законам о подоходном налоге и службе в Силах обороны.