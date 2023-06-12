ИЛЬМАР РААГ ⟩ Я не согласен с теми выборами, которые делает наше правительство. Это нужно высказать

Я знаю ряд людей в нынешней коалиции, которые мне очень сочувствуют. Однако, несмотря ни на что, я обнаруживаю, что я действительно принадлежу к Партии правых. То есть я не согласен с теми выбором, которые делается сейчас. Это ведь следует высказать.

Теоретически я понимаю утверждение, что если налоги повышают, то это должно быть солидарно для всех. Однако это, по сути, неправильно, потому что конечная цель эстонской политики не в том, чтобы сбалансировать бюджет с помощью повышения налогов.

Посмотрите, в культурном отношении Эстония плывет против течения, потому что помимо местной идентичности мы также хотим сохранить наш язык. Сказать, что эта задача трудна и противоречива, – ничего не сказать. Перед нами стоит практически невыполнимая задача, потому что язык и культура постоянно меняются. И все же мне не дано другого языка. В этом стремлении быть собой чрезвычайно важным становится сохранение практического эстонского языка, носителем которого является журналистика. Этот повседневный язык, который является последним бастионом, прежде чем мы решим, что эстинглиш, культивируемый молодежью в социальных сетях, нам подходит.