ИЛЬМАР РААГ ⟩ Я не согласен с теми выборами, которые делает наше правительство. Это нужно высказать

Конечная цель эстонской политики – не сбалансировать бюджет с помощью повышения налогов. Ильмар Рааг (Партия правых) укоряет правительство за решение о повышении налогов.
Я знаю ряд людей в нынешней коалиции, которые мне очень сочувствуют. Однако, несмотря ни на что, я обнаруживаю, что я действительно принадлежу к Партии правых. То есть я не согласен с теми выбором, которые делается сейчас. Это ведь следует высказать.
Теоретически я понимаю утверждение, что если налоги повышают, то это должно быть солидарно для всех. Однако это, по сути, неправильно, потому что конечная цель эстонской политики не в том, чтобы сбалансировать бюджет с помощью повышения налогов.
Посмотрите, в культурном отношении Эстония плывет против течения, потому что помимо местной идентичности мы также хотим сохранить наш язык. Сказать, что эта задача трудна и противоречива, – ничего не сказать. Перед нами стоит практически невыполнимая задача, потому что язык и культура постоянно меняются. И все же мне не дано другого языка. В этом стремлении быть собой чрезвычайно важным становится сохранение практического эстонского языка, носителем которого является журналистика. Этот повседневный язык, который является последним бастионом, прежде чем мы решим, что эстинглиш, культивируемый молодежью в социальных сетях, нам подходит.
Долгое время я думал, что эстонский язык защищен, пока у нас есть хотя бы ERR. Сегодня, я думаю, нам нужна вся журналистика, наделенная чувством миссии, которая хоть немного заботится о местном языке и жизни. Тем более, что за последние 20 лет, кажется, все журналисты когда-то сменили СМИ, в которых они работали, и у нас осталось очень мало журналистов, работающих конкретно для того или иного издания. Все они совершают ошибки, как и все смертные, но в конце концов они все равно создают, так сказать, главную площадь в волостном центре, где обитает наша совесть.
В семи словах: я не поддерживаю повышение НСО на журналистику. В двух словах: не поддерживаю.
По крайней мере, до тех пор, пока мы не решим проблему оттока эстонских рекламных средств на крупные зарубежные интернет-платформы. При этом последнее не является глобализмом. Наоборот, это жалкий провал свободной конкуренции, в результате которого страдает наша культура. Как и большинство других культур в Европе. Тенденция очевидна. Я не против того, чтобы наши люди были пользователями Google, Facebook и т. д. Однако, если часть вращающихся в СМИ денег, которые двигались на эстонском рынке и которые поддерживали бы эстоноязычный медиа-контент, уходит куда-то налево, так, что не имеет к нам отношения даже культурно-политически, тогда у нас есть проблема.
Houston, we've got a problem. Your guys took our money, but they don't pay all due taxes. (Хьюстон, у нас проблема. Ваши ребята взяли наши деньги, но они не платят всех причитающихся налогов - англ.)