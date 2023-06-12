«Повышайте налоги!»: министр финансов дал местным самоуправлениям совет, как решить финансовые проблемы

Специальная комиссия Рийгикогу по контролю над государственным бюджетом сегодня обсуждала, почему Эстония мало использует еврофонды.

Одной из проблем, на которую обратила внимание комиссия, было то, что местные самоуправления должны внести финансовый вклад в ряд европроектов, но из-за быстрой инфляции и роста цен на электричество они испытывают финансовые трудности и поэтому не могут позволить себе европроекты.

Министр финансов Март Вырклаэв сообщил, что у правительства есть планы по реформированию финансирования местных органов власти. Во-первых, будет предложен новый вариант финансирования, который вступит в силу в новом году, в результате чего местные власти получат большую долю пенсионных доходов, так как в сельской местности больше пенсионеров. «Нельзя отрицать, что доходы городских властей несколько сократятся», - сказал Вырклаэв. Когда в комиссии было указано, что сумма составит восемь миллионов евро, Вырклаэв сказал, что перераспределение значительное и что восемь миллионов евро - это большая сумма.