Министр финансов Март Вырклаэв рассказал сегодня в комиссии Рийгикогу по контролю над государственным бюджетом, как местные самоуправления могут получить дополнительные доходы.
«Повышайте налоги!»: министр финансов дал местным самоуправлениям совет, как решить финансовые проблемы
Специальная комиссия Рийгикогу по контролю над государственным бюджетом сегодня обсуждала, почему Эстония мало использует еврофонды.
Одной из проблем, на которую обратила внимание комиссия, было то, что местные самоуправления должны внести финансовый вклад в ряд европроектов, но из-за быстрой инфляции и роста цен на электричество они испытывают финансовые трудности и поэтому не могут позволить себе европроекты.
Министр финансов Март Вырклаэв сообщил, что у правительства есть планы по реформированию финансирования местных органов власти. Во-первых, будет предложен новый вариант финансирования, который вступит в силу в новом году, в результате чего местные власти получат большую долю пенсионных доходов, так как в сельской местности больше пенсионеров. «Нельзя отрицать, что доходы городских властей несколько сократятся», - сказал Вырклаэв. Когда в комиссии было указано, что сумма составит восемь миллионов евро, Вырклаэв сказал, что перераспределение значительное и что восемь миллионов евро - это большая сумма.
Когда в комиссии заявили, что из-за нехватки денег местные самоуправления не могут выполнять свои основные функции, то Вырклаэв отметил, что есть средство решения проблемы - повышение налогов. Когда в комиссии отметили, что трудно повышать налоги на землю для собственного населения, учитывая растущие расходы, инфляцию и повышение Euribor, то Вырклаэв вспомнил, как он разговаривал с бизнесменами, когда был руководителем местного самоуправления. По его словам, бизнесмены были бы готовы вносить больший вклад в земельный налог. «Я не думаю, что здесь есть что-то катастрофическое. Речь идет о смелых решениях», - заключил Вырклаэв.