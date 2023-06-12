В «Левадию» вернулся ее экс-капитан

В начале года Леписту начал выступать за румынский клуб «Миовени». Сегодня пресс-служба «Левадия» сообщил о возвращении Леписту в Эстонию и о заключении с ним контракта.

Брент Леписту: «Я очень рад вернуться в «Левадию»! Я снова здесь, чтобы помочь команде в достижении поставленных целей. Был в курсе дел в команде и хочу помочь ей своим опытом и качеством игры. Верю, что вместе мы станем сплоченнее и сильнее».

Президент клуба Виктор Левада: «Мне очень приятно, что Брент вернулся домой, чтобы дать команде больше опыта и повысить конкуренцию в составе. Зная его характер и способности, можно не сомневаться, что адаптация пройдет очень быстро. Желаю как Бренту, так и всей команде большого успеха в достижении поставленных целей!».

Леписту выступал за «Левадию» с 2019 по 2022 гг. и выиграл с командой три трофея: Кубок Эстонии в 2021 году, чемпионат Эстонии в 2021 году и Суперкубок Эстонии в 2022 году. Леписту сыграл за «Левадию» 106 матчей, в которых забил 8 голов. Национальную сборную Эстонии Брент Леписту представлял в 13 матчах.