Полиция ищет пропавшую в Кохтла-Ярве женщину

Вчера, 11 июня, родственники сообщили в полицию, что не могут связаться с проживающей в Ахтмеской части Кохтла-Ярве Валентиной с 29 мая. Ее телефон отключен и неизвестно, где она находится. возможно. Жизнь и здоровье женщины могут быть в опасности.

Полиция проверила возможное местонахождение Валентины, что не дало результатов.

У 65-летней Валентины рыжие волосы. Родственники не могут сказать, в какую одежду она была одета в момент исчезновения.

Просим всех, кто видел Валентину или кто владеет информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.