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Пропавшая в Кохтла-Ярве Валентина найдена

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Arvo Meeks

Пропавшая в Кохтла-Ярве Валентина найдена и с ней все в порядке. 

Вчера, 11 июня, родственники сообщили в полицию, что не могут связаться с проживающей в Ахтмеской части Кохтла-Ярве Валентиной с 29 мая. Ее телефон  был отключен.

Сегодня вечером полиция сообщила, что Валентина вышла на связь и с ней все хорошо. 

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