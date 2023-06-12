Пропавшая в Кохтла-Ярве Валентина найдена

Rus.Postimees.ee112Пропавшая в Кохтла-Ярве Валентина найденаrus.postimees.ee12 июня 2023, 22:06Facebook TwitterComments Полиция. Фото: Arvo MeeksПропавшая в Кохтла-Ярве Валентина найдена и с ней все в порядке. Вчера, 11 июня, родственники сообщили в полицию, что не могут связаться с проживающей в Ахтмеской части Кохтла-Ярве Валентиной с 29 мая. Ее телефон был отключен.Сегодня вечером полиция сообщила, что Валентина вышла на связь и с ней все хорошо. Facebook TwitterComments Ключевые слова полициякохтла-ярвеахтме Pекомендуем