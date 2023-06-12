Использовавшие в предвыборной кампании чужую фотографию центристы принесли извинения

В феврале Postimees писал, что фотограф Тармо Хауд обнаружил в Тарту восемь плакатов Центристской партии, фоновое изображение которых было снято им, и подал партии иск о возмещении ущерба. Хауд потребовал за свою фотографию с видом Тарту более 5000 евро.

В понедельник Центристская партия объявила, что достигла компромисса с фотографом: «Центристская партия Эстонии и Кирилл Авдеев приносят извинения фотографу Тармо Хауду и фирме TH Foto OÜ, чье фото было использовано кандидатами Центристской партии в избирательной кампании на выборах в Рийгикогу 2023 года без соответствующего разрешения».

Хауд не захотел раскрывать, выиграл ли он в финансовом отношении от компромисса. «Мы договорились, что не будем публиковать подробности», – сказал он.