Использовавшие в предвыборной кампании чужую фотографию центристы принесли извинения

Центристская партия, которая без разрешения использовала фотографию фотографа Тармо Хауда в своей предвыборной рекламе, пошла с ним на компромисс. Подробности компромисса стороны спора раскрывать не пожелали.
В феврале Postimees писал, что фотограф Тармо Хауд обнаружил в Тарту восемь плакатов Центристской партии, фоновое изображение которых было снято им, и подал партии иск о возмещении ущерба. Хауд потребовал за свою фотографию с видом Тарту более 5000 евро.
В понедельник Центристская партия объявила, что достигла компромисса с фотографом: «Центристская партия Эстонии и Кирилл Авдеев приносят извинения фотографу Тармо Хауду и фирме TH Foto OÜ, чье фото было использовано кандидатами Центристской партии в избирательной кампании на выборах в Рийгикогу 2023 года без соответствующего разрешения».
Хауд не захотел раскрывать, выиграл ли он в финансовом отношении от компромисса. «Мы договорились, что не будем публиковать подробности», – сказал он.
«Могу сказать так, что меня удовлетворили окончательные условия компромисса, и у меня больше нет к ним претензий. И я от всего сердца верю, что это дело повысило осведомленность всех сторон», – добавил фотограф.