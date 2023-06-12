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Использовавшие в предвыборной кампании чужую фотографию центристы принесли извинения

rus.postimees.ee
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Фоном предвыборного плаката Центристской партии была фотография фотографа Тармо Хауда.
Фоном предвыборного плаката Центристской партии была фотография фотографа Тармо Хауда. Фото: Tarmo Haud

Центристская партия, которая без разрешения использовала фотографию фотографа Тармо Хауда в своей предвыборной рекламе, пошла с ним на компромисс. Подробности компромисса стороны спора раскрывать не пожелали.

В феврале Postimees писал, что фотограф Тармо Хауд обнаружил в Тарту восемь плакатов Центристской партии, фоновое изображение которых было снято им, и подал партии иск о возмещении ущерба. Хауд потребовал за свою фотографию с видом Тарту более 5000 евро.

В понедельник Центристская партия объявила, что достигла компромисса с фотографом: «Центристская партия Эстонии и Кирилл Авдеев приносят извинения фотографу Тармо Хауду и фирме TH Foto OÜ, чье фото было использовано кандидатами Центристской партии в избирательной кампании на выборах в Рийгикогу 2023 года без соответствующего разрешения».

Хауд не захотел раскрывать, выиграл ли он в финансовом отношении от компромисса. «Мы договорились, что не будем публиковать подробности», – сказал он.

«Могу сказать так, что меня удовлетворили окончательные условия компромисса, и у меня больше нет к ним претензий. И я от всего сердца верю, что это дело повысило осведомленность всех сторон», – добавил фотограф.

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