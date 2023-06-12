Гражданину России, напавшему с ножом на пастора в гей-баре, грозит депортация

«Это было преступление на почве ненависти, мотивированное радикальными религиозными мотивами», - прокомментировал вчера министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) после того, как полиция задержала 25-летнего гражданина России, который напал с ножом на людей в Таллинне. Нападавший был доставлен в центр задержания.

«Это был единичный случай, на который полиция отреагировала быстро, и в настоящее время ведется разбирательство по факту серьезного нарушения общественного порядка. Это карается лишением свободы на срок до пяти лет», - сказал Ляэнеметс, отметив, что с прошлого года нападавший также находится под следствием за ношение запрещенной символики. «Полиция пересматривает основания для пребывания этого человека в Эстонии».

«Мы не допустим в нашей стране провокаций в интересах России, и эстонское государство будет действовать решительно в любом подобном случае», - добавил Ляэнеметс.

По словам министра, вчерашнее нападение - это напоминание, что слова имеют последствия. «Если лидеры общественного мнения - будь то политики или религиозные деятели - в своих публичных выступлениях систематически принижают права и свободы меньшинств, то рано или поздно такое бездумное или, наоборот, очень хорошо продуманное высказывание может мотивировать некоторых радикально настроенных фанатиков совершить преступление», - заключил он.

Парламентская группа поддержки сообщества ЛГБТ+ также выразила сегодня глубокое сожаление в связи с вчерашним нападением на почве ненависти.

Как сообщает Elu24, вчера в 14:47 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 25-летний мужчина напал на 30-летнего в развлекательном заведении, расположенном на улице Команданди в Таллинне. Во время нападения второй получил ранения. Также пострадали 49-летняя женщина и еще один 30-летний мужчина, которые защищали пострадавшего от нападавшего. Пострадавших, 30-летнего мужчину и 49-летнюю женщину, скорая помощь доставила в больницу.

Полиция задержала 25-летнего мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления и возбудила уголовное дело.