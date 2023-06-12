Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 12 июня: полигон для городских боев, съезд противников путинского режима, первая массовая детская велопрогулка и тренды сезона свадебных торжеств
Сегодня в выпуске:
- Силы обороны получили новый полигон, позволяющий отрабатывать приемы боя в городских условиях. Где он расположен и сколько инвестиций потребовало его создание - в нашем репортаже
- Местные новости: проверка на прочность правящей коалиции в парламенте, новые правила перевозки пассажиров в поездах и какой еще один новый налог готовит правительство
- Участие лично, по видео и инкогнито — материал нашего корреспондента о том, как в Польше прошел третий съезд народных депутатов России, составленный из оппонентов путинского режима.
- Лето - сезон активности и спорта. Где пролегают самые интересные велодорожки в столице и о каких правилах безопасности следует помнить, отправляясь на прогулку на велосипедах со своим ребенком, выясняла наша корреспондент.
- Международная панорама: скончался итальянский политик Сильвио Берслускони, растет число жертв урагана в Пакистане
- Свадебный сезон в самом разгаре! Наш репортаж о новых веяних и трендах в индустрии организации свадебных торжеств, церемоний и банкетов.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 12 июня.