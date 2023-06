«Мы будем работать с Россией. Но другой Россией»: о чем российская оппозиция говорила на конференции в Брюсселе

«Плохие люди лучше организованы»

Тематически форум был поделен на три части: The Year Before («За год до»), The Day After («На следующий день») и The Year After («На следующий год»). Той точкой, за год до или через день после которой должны были происходить обсуждавшиеся на форуме события (пока гипотетические), по мысли организаторов, был бы конец правления президента России Владимира Путина. Сессии, длиной по полтора часа, шли практически без перерыва и из-за большого числа участников приобрели скорее форму экспертных выступлений, чем открытой дискуссии.