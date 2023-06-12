«Мы будем работать с Россией. Но другой Россией»: о чем российская оппозиция говорила на конференции в Брюсселе

«Мне это было очень важно, потому что гражданское общество - это не только пять человек, которых всех знают. Это маленькие и большие инициативы, которые работают на земле. Их надо поддерживать, надо сделать так, чтобы их было видно, - объяснял Би-би-си Сергей Лагодинский. - Потому что это они Россия будущего, а не люди моего возраста и старше. Пока мы дойдем до России будущего, мы уже на пенсии будем».

На это обратил внимание и Владимир Милов - по его словам, организаторы старались сделать так, чтобы на сцене сидело не «политбюро из старых дяденек», а «молодежь, новые движения, активисты». Справедливости ради, большую часть времени те самые активисты наблюдали за происходящим из зала, а не со сцены. Хотя в первый день форума Михаил Ходорковский организовал закрытую сессию, на которой новые лица оппозиции и активизма представляли свои проекты Европейской комиссии, Европарламенту и дипслужбе ЕС.

«Эти ребята сейчас стараются выстроить отношения, я им стараюсь в этом помочь, - сказал Би-би-си Ходорковский. - Неважно, чем они сегодня занимаются. Важно, что они политически активные люди, а кто завтра из низового активиста выстрелит в потенциального политического лидера, мы не знаем. Но кто-то точно выстрелит» .