Депутат Рижской думы от оппозиционной партии «Согласие» Константин Чекушин сообщил в своем профиле в Facebook о плакате с надписью «Русский оккупант - лучшее удобрение», выставленном в Латвийской Национальной библиотеке (LNB). В публикации он также рассказал, что обратился по поводу плаката к директору библиотеки Андрису Вилксу, министру культуры Наурису Пунтулису и главе Государственной полиции Арманду Руксу, пишет Rus.Tvnet.
Скандал в Латвии: оппозиционные политики требуют убрать плакат с надписью «Русский оккупант - лучшее удобрение»
В письме к Руксу, Пунтулису и Вилксу, копию которого Чекушин также представил в публикации, он просит уточнить, какие люди имеются в виду под «русскими оккупантами», требует без промедления убрать плакат и выступить с публичным объяснением.
«Ни для кого не секрет, что очень многих граждан и неграждан Латвии местные националисты называют "русскими оккупантами". Безотносительно войны в Украине. (...) Это очевидно криминальный призыв в контексте Риги», - написал Чекушин.
Вышеуказанный плакат на фото прислонен к горшку с растением, что перекликается со смыслом написанного на плакате.
Позднее правление партии также сообщило, что просит дать разъяснения и убрать плакат, возможно, направленный на разжигание национальной и этнической розни.
Как агентство LETA выяснило в библиотеке, плакат является частью выставки современной скульптуры и живописи «Мы победим! Переможемо!» («Mēs uzvarēsim! Переможемо!») группы украинских художников TIGOIS project.
Как сообщил глава Союза художников Латвии Игорь Добичин: «В выставку "Мы победим! Переможемо!" в помещениях Национальной библиотеки входит работа украинского художника Анрия Кримсало "Русский оккупант. Лучшее удобрение" (60х60см, фанера, лазерная резка, 2022). Работа - это реакция украинского художника на российскую агрессию в Украине языком художественной метафоры».
Комментарий Латвийской национальной библиотеки
LNB поясняет, что представленный на выставке плакат является одним из произведений искусства, выражающих отношение украинских художников к продолжающейся войне и оккупации территорий Украины. Библиотека подчеркивает, что не станет вмешиваться в содержание выставки и указанное произведение искусства останется на выставке. «Искусство имеет свободу выражения и формы», - говорят представители библиотеки.
Представленные на выставке работы следует воспринимать как дневник героизма украинского народа, в котором художники рассказывают о борьбе с российской агрессией. В скульптурных композициях и картинах запечатлены сильные, неретушированные эмоции и переживания - посвящение защитникам Мариуполя, павшим на войне, погибшим детям, сообщает LNB.
На выставке «Mēs uzvarēsim! Переможемо!» выставлены работы, авторами которых являются скульпторы Илья Трофимчук (руководитель группы «TIGOIS project»), Сергей Кравецкий, Антон Дворжак, Николай Юрчак, Данило Турий, Роман Турий и художник Василь Степанов. На выставке в Риге можно увидеть коллекцию из 60 работ - скульптуры из металла и живопись.
Выставка будет экспонироваться в помещениях LNB до 22 июня этого года.
Политики против искусства в Латвии
Это не первый случай, когда депутат «Согласия» Чекушин призывает к цензуре произведений искусства. В свое время он также возражал против работы художника Кристиана Бректе «Посвящение Джемме Скулме» на стене здания 40-й средней школы в Риге.
Также в прошлом году под давлением Даугавпилсского самоуправления Арт-центр им. Марка Ротко снял три работы с выставки эстонского керамиста Сандерса Раудсепа «Смертельное желание добраться по ту сторону жизни», которая открылась за месяц до этого. В цикле «Ваш личный альтернативный Иисус» художник по-разному интерпретировал крест.
Галерея: Открытие выставки «Mēs uzvarēsim!Переможемо!»