Скандал в Латвии: оппозиционные политики требуют убрать плакат с надписью «Русский оккупант - лучшее удобрение»

В письме к Руксу, Пунтулису и Вилксу, копию которого Чекушин также представил в публикации, он просит уточнить, какие люди имеются в виду под «русскими оккупантами», требует без промедления убрать плакат и выступить с публичным объяснением.

«Ни для кого не секрет, что очень многих граждан и неграждан Латвии местные националисты называют "русскими оккупантами". Безотносительно войны в Украине. (...) Это очевидно криминальный призыв в контексте Риги», - написал Чекушин.

Вышеуказанный плакат на фото прислонен к горшку с растением, что перекликается со смыслом написанного на плакате.

Позднее правление партии также сообщило, что просит дать разъяснения и убрать плакат, возможно, направленный на разжигание национальной и этнической розни.

Как агентство LETA выяснило в библиотеке, плакат является частью выставки современной скульптуры и живописи «Мы победим! Переможемо!» («Mēs uzvarēsim! Переможемо!») группы украинских художников TIGOIS project.

Как сообщил глава Союза художников Латвии Игорь Добичин: «В выставку "Мы победим! Переможемо!" в помещениях Национальной библиотеки входит работа украинского художника Анрия Кримсало "Русский оккупант. Лучшее удобрение" (60х60см, фанера, лазерная резка, 2022). Работа - это реакция украинского художника на российскую агрессию в Украине языком художественной метафоры».

Комментарий Латвийской национальной библиотеки