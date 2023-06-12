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«Мы пошли на очень большой риск»: Эстония отменит исключение для украинских беженцев

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: LEONHARD FOEGER

В ближайшие дни Эстония отменит исключения, которые были сделаны для пересечения границы украинских кошек и собак в начале войны, по данным Министерства сельской жизни, государство пошло тогда на большой риск, смягчив правила, сообщает ERR.

25 февраля прошлого года прибывающих в Эстонию военных беженцев заверили, что их животные не останутся за границей. В общем порядке собаки и кошки из стран, не входящих в Европейский союз, допускаются в Эстонию только в том случае, если у них есть действующие документы и получена прививка от бешенства. 

«Мы пошли на очень большой риск. На него пошел весь Европейский союз, - признал Вице-канцлер Министерства сельской жизни Хендрик Кууск добавив, что Эстония и большинство стран-членов ЕС свободны от бешенства, а вот в Украине не было полной уверенности.

К середине мая в Эстонию прибыли 1865 домашних животных из Украины.

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