«Мы пошли на очень большой риск»: Эстония отменит исключение для украинских беженцев

25 февраля прошлого года прибывающих в Эстонию военных беженцев заверили, что их животные не останутся за границей. В общем порядке собаки и кошки из стран, не входящих в Европейский союз, допускаются в Эстонию только в том случае, если у них есть действующие документы и получена прививка от бешенства.