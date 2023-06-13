Цинизм, с которым российская армия творит преступления в Украине и драпирует их завесой пропагандистской лжи, вызывает недоумение. Чтобы понять, как Россия дошла до такого состояния, мало признать ее родство с нацистской Германией и сталинским СССР. История болезни тут намного длиннее. О понимании русскими своего и чужого, о проклятиях власти и периодических шансах Rus.Postimees поговорил с классиком современной гуманитарной мысли Игорем Смирновым.

Свое и чужое сливаются. Помните, конечно, о «всемирной отзывчивости русской души» у Достоевского. Это же совсем не о том, что «мы – хорошие». Это о том, что подлинно чужого для русских не существует. Иван Грозный заставляет управлять страной татарина Симеона Бекбулатовича, а советская империя достигает максимальных размеров при Сталине, который, вообще говоря, «лицо кавказской национальности». Другой – такой же свой, и эта мена мест принципиальна. Где собственно русское? Непонятно. Советский Союз отменил Российскую Империю… и остался ею. Россия отменила Советский Союз… и осталась им. То избавление от колониализма, которое после Второй Мировой войны пережила старая Европа, для России оказалось невозможно.