Итоги проверки: лишь малая часть учреждений, оказывающих услуги по присмотру за детьми, отвечает всем требованиям

В апреле и мае Департамент социального страхования осуществил государственный надзор в 65 учреждениях, оказывающих услуги по присмотру за детьми. В результате проверки было выявлено 119 нарушений. Лишь 15% учреждений, которые оказывают услуги по присмотру за детьми, отвечали всем необходимым для лицензии требованиям.

В 42 учреждениях были установлены нарушения, связанные с несоответствием указанных в лицензии данных, например, в предусмотренный правилами срок не была обновлена информация о новых или уволившихся сотрудниках. В 32 учреждениях была допущена ошибка в отношении требований к уровню квалификации или отсутствовали справки о прохождении курсов по оказанию первой помощи.

«Очень важно, чтобы работающие с детьми люди имели соответствующую компетенцию и личностные качества. Наличие у работника диплома о профессиональном образовании придает уверенности как родителям, так и учреждению в том, что человек подходит для выполнения профессиональных обязанностей и работы с детьми», - говорит ведущий специалист отдела государственного надзора Департамента социального страхования Ааса Харьяк.

«Недостаточно внимания уделяется прохождению курсов по оказанию первой помощи или обновлению этих справок. Как и в разных других сферах, приемы по оказанию первой помощи становятся более современными. Если сотрудники не проходят обучение, не обновляют свои знания на практике, безопасность детей не может быть обеспечена», - добавила она.