В ходе государственного надзора за учреждениями по присмотру за детьми выяснилось, что самыми проблематичными моментами оказались несоответствие работников требуемой профессиональной квалификации, отсутствие справок о прохождении курсов по оказанию первой помощи и предоставление устаревших или неверных данных.
Итоги проверки: лишь малая часть учреждений, оказывающих услуги по присмотру за детьми, отвечает всем требованиям
В апреле и мае Департамент социального страхования осуществил государственный надзор в 65 учреждениях, оказывающих услуги по присмотру за детьми. В результате проверки было выявлено 119 нарушений. Лишь 15% учреждений, которые оказывают услуги по присмотру за детьми, отвечали всем необходимым для лицензии требованиям.
В 42 учреждениях были установлены нарушения, связанные с несоответствием указанных в лицензии данных, например, в предусмотренный правилами срок не была обновлена информация о новых или уволившихся сотрудниках. В 32 учреждениях была допущена ошибка в отношении требований к уровню квалификации или отсутствовали справки о прохождении курсов по оказанию первой помощи.
«Очень важно, чтобы работающие с детьми люди имели соответствующую компетенцию и личностные качества. Наличие у работника диплома о профессиональном образовании придает уверенности как родителям, так и учреждению в том, что человек подходит для выполнения профессиональных обязанностей и работы с детьми», - говорит ведущий специалист отдела государственного надзора Департамента социального страхования Ааса Харьяк.
«Недостаточно внимания уделяется прохождению курсов по оказанию первой помощи или обновлению этих справок. Как и в разных других сферах, приемы по оказанию первой помощи становятся более современными. Если сотрудники не проходят обучение, не обновляют свои знания на практике, безопасность детей не может быть обеспечена», - добавила она.
В лицензии на деятельность по присмотру за детьми указывается максимальное количество детей, которое может принимать конкретное учреждение. «В разных местах это количество разное, бывают очень большие и очень маленькие центры по уходу за детьми. Родителям всегда полезно знать и заодно проконтролировать, чтобы на одного воспитателя не приходилось более 10 детей, - поясняет Харьяк. – Что касается детей младше трех лет и детей с особыми потребностями, то воспитателей должно быть вдвое больше, то есть на одного воспитателя максимально пятеро детей».
О недочетах следует оповещать оказывающее услугу учреждение. «Большое беспокойство вызывает то, что указанные в лицензии на деятельность люди в действительности не работают в учреждениях, либо отсутствуют данные о части сотрудников. Тут у родителей должен зазвенеть тревожный звоночек, поскольку это может означать то, что помимо данных о наличии профессиональной квалификации, у сотрудника могут быть не проверены данные из регистра наказаний», - отмечает Харьяк.
Она добавляет: «Если указанные данные о лицензии в открытом регистре экономической деятельности не полные или не соответствуют действительности, то об этом надо сообщить руководству учреждения, либо в местное самоуправление или в Департамент социального страхования».
По состоянию на начало июня в Эстонии действовало 373 недоходных предприятия, паевых товарищества или учреждения по присмотру за детьми, которые администрируют местные самоуправления.
Услуга по присмотру за детьми оказывается детям в возрасте 1,5-7 лет и детям с тяжелым или глубоким нарушением здоровья до достижения ими 18-летнего возраста для того, чтобы поддержать воспитывающих их людей в их трудовой деятельности. Если речь идет о ребенке с особыми потребностями, то для цель этой услуги в том, чтобы снизить нагрузку на родителей или опекунов по уходу за ним.
Что может сделать родитель, чтобы убедиться в безопасности своего ребенка?
- Родитель может проконтролировать наличие у учреждения по присмотру действующей лицензии на сайте mtr.mkm.ee;
- Стоит проследить, чтобы все воспитатели были вписаны в регистр экономической деятельности. Таким образом будет доказано, что воспитатель отвечает предъявляемым к нему требованиям, то есть имеет действующий диплом о профессиональном образовании и справку о прохождении курсов по оказанию первой помощи. Также это доказывает, что работающий с детьми человек ранее не был наказан в уголовном порядке и не находится на принудительном лечении;
- Надо убедиться, что помещение, оборудование и среда подходят для детей, на инфостенде имеются соответствующие возрасту расписание дня, меню и необходимые контакты;
- Стоит проследить, чтобы в помещениях не было больше детей, чем указано в лицензии на деятельность. Для детей младше трех лет и детей с тяжелым или глубоким нарушением здоровья действует правило: один воспитатель на пятерых. В случае детей постарше, требуется по одному воспитателю на десятерых;
- Надо обращать внимание на то, с каким настроением ребенок уходит и приходит из сада;
- Следует обращать внимание и на недочеты: изучить заключенный с учреждением по присмотру договор. В случае возникновения подозрений, надо поговорить с руководством либо обратиться в местное самоуправление, если оно организует услугу присмотра за детьми. Если решения не находится, то о недочетах надо оповестить Департамент социального страхования.