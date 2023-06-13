Высокие цены на сырье загнали местное производство мяса в глубокий минус

«По данным Департамента статистики, общий убыток от переработки и хранения мяса и производства мясных продуктов в прошлом году составил более 21 миллиона евро. В первом квартале этого года оборот нашего мясного сектора составил более 109 миллионов евро, а убыток - 8,2 миллиона евро», - прокомментировал Рагнар Лоова, исполнительный директор Nõo Lihatööstus.

«Nõo Lihatööstus работает устойчиво, потому что мы смогли вовремя и правильно инвестировать, но есть искреннее беспокойство за весь сектор - предлагаемое повышение налога с оборота (НСО) также не пойдет на пользу покупательной способности населения», - отметил он.

По словам Лоова, прибыльность эстонской пищевой промышленности также в целом снизилась по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. «В особенно тяжелом положении находится мясной сектор, а теперь и молочный, где упали и прибыль, и объемы. Серьезные потери мясного сектора в основном связаны с чрезвычайно высокими ценами на сырье, в основном на свинину. Немецкий индекс, который лежит в основе цены на свинину, на данный момент составляет 2,43 евро за килограмм, что является рекордно высоким показателем», - сказал он.