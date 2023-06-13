Эстония не поддержала соглашение ЕС о трудовых договорах для работников платформ

Министры труда ЕС одобрили директиву о работе через платформы. Эстония не поддержала соглашение, обязывающее платформы и их работников заключать трудовой договор, пишет Rus.ERR.
В Люксембурге состоялась встреча министров социальных дел и труда ЕС, на которой страны договорились о регулировании работы платформ. Эстония не поддержала соглашение, поскольку считает, что оно увеличит правовую неопределенность как для платформ, так и для работников.
По словам министра экономики и инфотехнологий Эстонии Тийта Рийсало, Эстония поддерживает цели директивы по улучшению условий работы на платформах и повышению прозрачности алгоритмического управления работой на платформах. В то же время, по мнению Рийсало, не следует связывать работников трудовым договором.