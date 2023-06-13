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Эстонию посетит делегация Верховной Рады Украины

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Арсений Пушкаренко, депутат Верховной Рады Украины.
Арсений Пушкаренко, депутат Верховной Рады Украины. Фото: Madis Veltman

Сегодня в Эстонию с визитом прибывает делегация парламента Украины, состоящая из семи членов. Руководит делегацией председатель депутатской группы по парламентским связям с Эстонией Арсений Пушкаренко.

В ходе визита, который продлится до пятницы, члены Верховной Рады встретятся со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, вице-спикерами Тоомасом Кивимяги и Юри Ратасом, а также с членами комиссии по государственной обороне и депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Украиной.

Также запланированы встречи с депутатами во фракциях.

Помимо Рийгикогу, делегация Украины посетит Центр Эстонии по международному сотрудничеству в сфере развития и встретится с министром здоровья Рийной Сиккут. Также запланированы встречи украинских депутатов с представителями Министерства внутренних дел и Спасательного департамента.

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