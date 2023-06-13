Эстонию посетит делегация Верховной Рады Украины

В ходе визита, который продлится до пятницы, члены Верховной Рады встретятся со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, вице-спикерами Тоомасом Кивимяги и Юри Ратасом, а также с членами комиссии по государственной обороне и депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Украиной.