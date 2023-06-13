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Рийгикогу не успел завершить второе чтение законопроекта, предусматривающего сокращение семейных пособий

rus.postimees.ee
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Фото: Arvo Meeks

На своем заседании в понедельник Рийгикогу не успел завершить второе чтение законопроекта, предусматривающее сокращение семейных пособий, пишет Rus.ERR.

Обсуждение, начавшееся в 17:47 и продлившееся до 23:59, осталось незавершенным в связи с окончанием рабочего времени Рийгикогу.

Во вторник в 10 утра парламент продолжит обсуждение этого законопроекта, который коалиция увязала с вопросом о доверии правительству.

Законопроектом о внесении изменений в Закон о семейных пособиях и другие законы правительство хочет сократить пособия для семей с детьми, которые были приняты парламентом менее года назад.

Согласно законопроекту, начиная со следующего года пособие для семьи с детьми будет составлять 450 евро в месяц на трех-шести детей и 650 евро в месяц на семерых и более детей.

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