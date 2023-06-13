Летом на улицы Ласнамяэ вернется молодежная художественная полиция

«Проекты по созданию суперграфики очень многое дали Ласнамяэ, и я рада, что в этом году молодые люди снова готовы выйти и продолжить эти инициативы. Суперграфика, или красивый и продуманный стрит-арт, приходит в места, которые обычно становятся жертвами любителей незаконного граффити. Вместо безобразных граффити на стенах появляются яркие красочные решения. Опыт показывает, что это очень эффективная мера борьбы с граффити, поскольку крайне редко кто-то пытаетсяиспортить подобный стрит-арт», - отметила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Проекты по созданию суперграфики Art Police и LasnaGraafika проводятся четвертый сезон подряд. Над изменением облика района совместно работают молодежь и художники. Стены, лестницы и многие другие испорченные вандалами объекты обретают благодаря искусству новую жизнь.

Первые художественные произведения молодые люди и художники создадут уже в июне этого года, когда в рамках проекта будут приведены в порядок подстанции на ул. Махтра, 14 и Юмера. В июле настанет черед следующих трех проектов - подстанций по адресу Линнамяэ-теэ, 45а и ул. К.Кярбери, 35, а также стены в тоннеле Мустакиви. В августе молодые художники займутся приведением в порядок Линнамяэ-теэ, 89, Линнамяэ-теэ, 5 и лестницы магазина Лаагна.

По итогам проектов будет создана фотогалерея, которая будет опубликована в социальных сетях управы района и молодежного центра Ласнамяэ.