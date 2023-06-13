Эксперт: цены приобретенных квартир показывают предел финансовых возможностей покупателей

В этом году активность на таллиннском рынке квартир поддерживалась в основном сделками с относительно дешевыми квартирами на вторичном рынке, следует из результатов анализа сделок за первые пять месяцев, проведенного 1Partner Kinnisvara.
«В общей сложности 55% сделок было совершено с квартирами по цене ниже 125 000 евро, что наглядно показывает предел сегодняшних финансовых возможностей большинства покупателей жилья», - объяснила аналитик 1Partner Kinnisvara Элиа Вяэри, по словам которой рост зарплат совершенно не поспевает за темпами повышения общей стоимости жизни, что замедляет продажу более дорогих квартир. «Именно поэтому квартиры стоимостью более 200 тысяч евро составляли менее пятой части от общего количества сделок», - добавила Вяэри.
В то же время, по словам Элиа Вяэри, даже в этом наиболее востребованном ценовом диапазоне предложений квартир достаточно много. «В пределах 125 000 евро можно купить и сразу переехать в двухкомнатную квартиру в хорошем состоянии в Ласнамяэ, Мустамяэ или в районе пляжа Строоми. В случае покупки квартиры, которая нуждается в небольшом ремонте, трехкомнатные квартиры тоже легко впишутся в бюджет», - добавила аналитик 1Partner.
В мае увеличилась активность сделок и с более дорогими квартирами, что привело к увеличению средней цены на таллиннском рынке квартир до 3200 евро за квадратный метр, а медианная цена за квадратный метр фактически достигла трех тысяч евро. «Однако, можно предположить, что новых ценовых рекордов летом не будет, а осенью цены на квартиры должны снова медленно начать расти», — сказала Вяэри.