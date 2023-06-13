Это важно ⟩ Изменится порядок охраны зоны наследия Старого города

Департамент охраны памятников старины занимается разработкой порядка охраны зоны наследия Старого города и присвоением городским фортификационным сооружениям статуса памятников культуры. Публичная экспозиция документов продлится до 23 июля. До конца июня в туннеле площади Вабадузе будет открыта тематическая выставка.
Действующее положение об охраняемой зоне Старого города было принято в 2003 году. В 2019 году вступил в силу новый Закон об охране наследия, в соответствии с которым Департамент охраны памятников старины разрабатывает новый порядок охраны зон наследия, в том числе Старого города Таллинна.
По словам вице-мэра Мадле Липпус, очень важно, что в отношении Старого города также будет действовать обновленный порядок.
«Цель нового порядка охраны - сделать важные для сохранения Старого города соглашения более ясными и гибкими, а также уделить особое внимание тому, что важно для сохранения ценностей объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО», - сказала Липпус. Вице-мэр добавила, что в процесс разработки нового порядка охраны вовлечено и местное сообщество, чье участие и желание сохранить Старый город имеет важнейшее значение для его защиты.
Порядок охраны представляет собой свод соглашений относительно сохранения и развития зоны наследия. В нем формулированы общие цели, ценности и принципы сохранения особенностей и наследия охраняемой зоны. Зона охраны памятников старины Старого города условно разделена на две части, в отношении которых будут действовать различные цели и требования, здания отнесены к категориям охраны A, B и C. Границы зоны охраны памятников старины останутся неизменными.
Департамент охраны памятников старины также инициировал процедуру изменения статуса фортификационных сооружений Нижнего города - городской стены, башен, ворот, земляных укреплений и рва - на памятник культуры XIII - XVIII веков. К укреплениям Нижнего города будет причислен и находящийся в настоящее время под отдельной охраной редут Стюарта. Памятнику будет присвоено новое имя, определятся его границы и категория археологического памятника.
Проект порядка охраны вместе с приложениями, пояснительной запиской и исследованиями можно найти на сайте muinsuskaitseamet.ee/tallinnakaitsekord, а материалы о преобразовании городских укреплений в памятники культуры - на странице muinsuskaitseamet.ee/linnakindlustused. С проектами также можно ознакомиться по предварительной договоренности в отделе охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования (Ратушная площадь, 12) и в таллиннской конторе Департамента охраны памятников старины (Пикк, 2).
В ходе публичной экспозиции, которая проходит до 23 июля, все желающие могут представить свои мнения и предложения в письменном виде в Департамент охраны памятников старины по электронной почте info@muinsuskaitseamet.ee или по адресу ул. Пикк, 2, 10123, Таллинн.
После завершения публичной экспозиции и обработки полученных предложений состоится общественная дискуссия, на которой будет представлена поступившая обратная связь, а также позиция ведомства. О месте и дате проведения общественной дискуссии будет сообщено отдельно.