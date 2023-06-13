Это важно ⟩ Изменится порядок охраны зоны наследия Старого города

Действующее положение об охраняемой зоне Старого города было принято в 2003 году. В 2019 году вступил в силу новый Закон об охране наследия, в соответствии с которым Департамент охраны памятников старины разрабатывает новый порядок охраны зон наследия, в том числе Старого города Таллинна.

По словам вице-мэра Мадле Липпус, очень важно, что в отношении Старого города также будет действовать обновленный порядок.

«Цель нового порядка охраны - сделать важные для сохранения Старого города соглашения более ясными и гибкими, а также уделить особое внимание тому, что важно для сохранения ценностей объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО», - сказала Липпус. Вице-мэр добавила, что в процесс разработки нового порядка охраны вовлечено и местное сообщество, чье участие и желание сохранить Старый город имеет важнейшее значение для его защиты.

Порядок охраны представляет собой свод соглашений относительно сохранения и развития зоны наследия. В нем формулированы общие цели, ценности и принципы сохранения особенностей и наследия охраняемой зоны. Зона охраны памятников старины Старого города условно разделена на две части, в отношении которых будут действовать различные цели и требования, здания отнесены к категориям охраны A, B и C. Границы зоны охраны памятников старины останутся неизменными.