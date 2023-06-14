Вооруженные силы Украины перешли в наступление и освобождают оккупированные территории. Лукашенко выпросил у Путина ядерную дубину, а «голуби мира» резко активизировались. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней.
Наступление началось, недооцененный Лукашенко и пять оттенков «миротворцев». Обзор событий недели в Украине
Давно ожидаемое и много раз анонсированное наступление ВСУ началось, хотя никто из официальных лиц его так не называет. «С моей точки зрения в Украине идут контрнаступательные действия. На какой стадии – я не буду говорить детально, думаю, мы это почувствуем» - сказал в субботу, 10 июня, президент Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Канады Джастином Трюдо.
Восьмого июня было опубликовано интервью спикера ГУР МО Украины Андрея Юсова, который сказал, что сейчас идет активная фаза действий украинских сил безопасности и обороны.
Такая осторожность в формулировках понятна. Всем памятна история с анонсированным и ожидаемым осенне-зимним «наступлением» российских войск. Как мы помним, оно захлебнулось в самом начале, показав всему миру военную импотенцию Кремля. Слабость - военная, а ущерб – политический.
Украина подошла к моменту необходимости начинать «активные контрнаступательные действия» не в идеальной форме. Наступление без преимущества или хотя бы без паритета в авиации и артиллерии – дело рискованное, а такого паритета сейчас нет. Поэтому лучше анонсировать маленькие цели и получать большой результат, чем вызвать завышенные ожидания, при которых результат, даже положительный, будет казаться незначительным.
В условиях тотальной зависимости Киева от военной и финансовой поддержки западных союзников такие политические риски Украине не нужны. Это как в бизнесе - инвестор будет вкладывать деньги, если увидит позитивную динамику предприятия. В банкротов не инвестируют.
Поэтому, сейчас, когда наступление началось, о нем говорят гораздо меньше, чем когда о нем просто говорили. Зато уже есть положительная динамика. «За прошедшую неделю в ходе проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км; площадь территории взятой под контроль - 90 кв. км; освобождено семь населенных пунктов». Такую сводку в понедельник дала замминистра обороны Украины Анна Маляр.
До этого таких системных отчетов об освобождении территории не было. Соответственно, можно сделать вывод, что наступление, без лишнего шума, идет уже неделю, и его динамика, может, и не такая какую хотелось бы видеть, но все же гораздо более высокая, чем у россиян, когда они «наступали» минувшей зимой.
Недооцененный риск «ядерного Лукашенко»
Киеву сейчас просто не до него, но Вашингтон мог бы быть повнимательнее! На минувшей неделе США устами координатора по стратегическим коммуникациям в Совбезе Джона Кирби завили, что не видят рисков ядерной войны в связи с размещением Россией тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
В свою очередь Москва уже назвала сроки – 7-8 июля, сразу после завершения подготовки необходимых сооружений. В конце мая в Минске подписано соответствующее соглашение. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, подписавший его от РФ, подчеркнул, что, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Беларуси, Россия не передает его БР. Контроль над ним и решение о применении остается за Кремлем.
В свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин, подписавший соглашение от Беларуси, упомянул «несоблюдение гарантий безопасности, данных Беларуси в Будапештском меморандуме 5 декабря 1994 года». Напомню: по Будапештскому меморандуму РБ отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. То есть, Хренин намекнул на исправление некой исторической несправедливости.
А дальше, внимание! Хренин заявил о переоборудовании самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении. То есть речь идет о белорусских самолетах. Еще 14 апреля Минобороны России сообщило о завершении дополнительной подготовки белорусских летчиков на штурмовиках Су-25, в том числе с применением спецбоеприпасов.
А еще раньше, в конце марта, Владимир Путин, сообщая о договоренности с Лукашенко насчет размещения ядерного оружия в РБ, сказал, что Беларуси передан ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем.
Вопрос: если Москва лишь размещает на территории Беларуси свое ядерное оружие, а решение о применении и контроль над ним остается за Кремлем, то для чего Минску передают «Искандеры», переоборудуют белорусские самолеты и обучают белорусских летчиков? Не проще ли просто завезти все своё/своих, и никому ничего не передавать, не обучать и не переоборудовать? Второй вопрос состоит в том, чьи приказы будут выполнять белорусские военные летчики – Минска или Москвы?
Дальше. По словам президента России, она разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, «как это давно делают США на территории своих союзников» по просьбе белорусской стороны (!). То есть, инициатива, если верить Путину, исходила от Лукашенко.
Это, скорее всего, правда, потому что Минск получает от такого шага гораздо больше выгоды, чем Москва. По сути, последней это дает только чувство морального удовлетворения от приближения инструмента своей угрозы к границам НАТО. А что получает Лукашенко? Особенно, учитывая уже явную перспективу поражения Москвы в войне и, скажем так, - вероятной реорганизации Российской Федерации? Ведь «бацька», выросший в СССР, уже пережил развал одной супер-державы, так что для него такое развитие событий не является невероятным.
Ответ очевиден: либо реальное обладание ядерным оружием (и Хренин не зря вспоминал невыполнение Будапештского меморандума), либо хороший кейс на переговорах с Западом о сохранении своего режима. В любом случае мы сейчас наблюдаем процесс расширение ядерного клуба, хотя и обставленный так, что мало кто понимает, что происходит на самом деле. Впрочем, может, факт обладания ядерным оружием еще одним тоталитарным диктаторским режимом пока (!), действительно, не является риском для Запада.
Пять оттенков «миротворцев»
6 июня в Киеве побывал специальный посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи. Он встретился с президентом Зеленским и почтил память жертв российской военщины в Буче. 12 июня он сообщил, что теперь планирует посетить Москву. По словам кардинала, поездка в РФ является второй частью мирного плана, разработанного в Ватикане.
Что это за план – загадка, но из слов Дзуппи для итальянских СМИ он выглядит не очень реалистичным: «Не может быть мира без справедливости. Без справедливости мир не будет длительным. Справедливость без мира была бы несправедливостью. С одной стороны, необходимо восстановить справедливость, а с другой – установить мир. Мы в это верим». Однако, понятие справедливости в Москве и Киеве может быть очень разным.
10 июня лидер КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой выступил в поддержку усилий шести стран Африки, планирующих направить делегацию в Россию и на Украину для оказания содействия мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил МИД Китая.
До этого, еще 3 июня, министр обороны Индонезии предложил мирный план по прекращению войны в Украине. Он призвал к созданию демилитаризованной зоны и проведению референдума ООН на оккупированной территории, которую назвал спорной. Интересно, что «предложение Индонезии было озвучено после визита президента этой страны в Москву и Киев, где он предложил сыграть роль мирного посредника.
Еще ранее, 1 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что «через несколько месяцев у нас будет окно для переговоров» и в связи с чем намекнул на нецелесообразность ареста Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге, ведь придется вести переговоры с лидерами, которые являются ими де-факто.
А до этого, мы все помним, были Турция, Швейцария и кто-то еще (уже всех и не вспомнить). Количество посредников-миротворцев просто зашкаливает. Но прослеживается определенная тенденция. В начале конфликта, когда ставки делались на РФ, посредниками становились те страны, которые руководствовались просто коммерческим интересом: они не хотели вместе со всем цивилизованным миром накладывать санкции на агрессора, но, при этом, стремились сохранить лицо. Маска посредника-миротворца была очень кстати – «нам же нужно поддерживать нормальные отношения с обеими сторонами конфликта».
Потом была волна боязливых миротворцев. К ним можно отнести того же Макрона и других западных политиков. Они просто не могут себе представить мир без России. Они привыкли к той геополитической модели, которая есть сейчас, и боятся любых изменений по принципу «а вдруг». А вдруг США и Лондон усилят свое влияние на Европу? А вдруг расползется ядерное оружие? А вдруг война затянется и Киев проиграет? Столько препятствий, что не видно цели.
Потом, когда конец путинского режима становился все более очевидным, в игру вступил Китай. Китай заинтересован в этой войне. Она ослабила и ввела почти в полную зависимость от Пекина Россию. Она ресурсно и внутриполитически ослабляет США и весь Запад, которых Китай считает основными противниками.
Поражение одного, явного агрессора станет поражением и другого, потенциального, который не скрывает своих намерений относительно собственного «сакрального» Тайваня. Поэтому для Китая сохранение имперской России – это и экономический вопрос и необходимый фактор реализации его геополитических амбиций.
И тут, в помощь Москве и Пекину миротворцы другого рода – типа Индонезии, стран Африки и Латинской Америки. Их мотивация – не допустить поражения России, и, соответственно, усиления США. Они боятся изменения баланса сил в мире, поскольку именно их заигрывания с Москвой придают им больший вес в отношениях с Западом. То есть, это не за мир, это против США.
Как видим, сама Украина и ее, системно убиваемый россиянами народ, в этом списке мотиваций далеко не на первом месте. Поэтому реальных перспектив на мир в результате такого «посредничества» очень мало. Разве что Святой Престол своими молитвами заставит Кремль понять, что такое справедливость.
Справка
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.