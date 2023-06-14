Наступление началось, недооцененный Лукашенко и пять оттенков «миротворцев». Обзор событий недели в Украине

Это, скорее всего, правда, потому что Минск получает от такого шага гораздо больше выгоды, чем Москва. По сути, последней это дает только чувство морального удовлетворения от приближения инструмента своей угрозы к границам НАТО. А что получает Лукашенко? Особенно, учитывая уже явную перспективу поражения Москвы в войне и, скажем так, - вероятной реорганизации Российской Федерации? Ведь «бацька», выросший в СССР, уже пережил развал одной супер-державы, так что для него такое развитие событий не является невероятным.

Ответ очевиден: либо реальное обладание ядерным оружием (и Хренин не зря вспоминал невыполнение Будапештского меморандума), либо хороший кейс на переговорах с Западом о сохранении своего режима. В любом случае мы сейчас наблюдаем процесс расширение ядерного клуба, хотя и обставленный так, что мало кто понимает, что происходит на самом деле. Впрочем, может, факт обладания ядерным оружием еще одним тоталитарным диктаторским режимом пока (!), действительно, не является риском для Запада.

Пять оттенков «миротворцев»

6 июня в Киеве побывал специальный посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи. Он встретился с президентом Зеленским и почтил память жертв российской военщины в Буче. 12 июня он сообщил, что теперь планирует посетить Москву. По словам кардинала, поездка в РФ является второй частью мирного плана, разработанного в Ватикане.