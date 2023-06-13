Узнайте ⟩ Какими дневными бюджетами располагают жители Эстонии?

10% жителей Эстонии сказали, что стараются тратить до десяти евро в день. Большинство опрошенных стремятся к дневному бюджету в 11-30 евро. Таких оказалось 18%. У 15% респондентов бюджет составляет 21-30 евро.

7% пытаются следовать бюджету в 31-40 евро, 6% - бюджету в 41–50 евро, 2% - бюджету в 51-100 евро и 1% ответивших - бюджету в 101-200 евро. При этом 6% респондентов заявили, что вообще не видят необходимости ограничивать свой ежедневный бюджет.

«22% респондентов ответили, что не определили свой дневной бюджет, а 13% заявили, что вообще не в состоянии ответить. Это означает, что более трети - или 35% жителей Эстонии - вероятно, мало думают о своем ежедневном или общем бюджете. Вместе с тем это очень важно, поскольку обзор бюджета всегда является первым шагом на пути к финансовой мудрости», - сказала руководитель отдела розничных банковских услуг банка Citadele Марина Хакиайнен.