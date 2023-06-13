Автобусы и троллейбусы вернулись на свои обычные остановки

В центре Таллинна завершена реконструкция остановки «Вабадузе вяльяк» с синим павильоном ожидания и остановки «Тынисмяги» на бульваре Каарли. Теперь автобусы 15 линий могут снова останавливаться на своих обычных остановках.
Как отметила старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм, в современном городе велосипед является неотъемлемой частью повседневного передвижения.
«Все больше людей в Таллинне используют велосипеды для быстрого и комфортного передвижения, поэтому требовалось перестроить остановки таким образом, чтобы велосипедные дорожки вдоль площади Вабадузе и бульвара Каарли были отделены от остановок и тротуара. Конечный результат очень положительный – это показывает, что при грамотном планировании всем участникам движения – пешеходам, велосипедистам и автомобилистам – достаточно места в городском пространстве», - сказала Хауканымм.
Автобусные маршруты № 3, 9, 16, 17, 17A, 21, 21B, 22, 23, 24, 40, 41, 41B, 46 и 48, а также троллейбусные маршруты № 1 и 3, которые временно останавливались в других местах, вернулись на свои обычные остановки.