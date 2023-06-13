Автобусы и троллейбусы вернулись на свои обычные остановки

«Все больше людей в Таллинне используют велосипеды для быстрого и комфортного передвижения, поэтому требовалось перестроить остановки таким образом, чтобы велосипедные дорожки вдоль площади Вабадузе и бульвара Каарли были отделены от остановок и тротуара. Конечный результат очень положительный – это показывает, что при грамотном планировании всем участникам движения – пешеходам, велосипедистам и автомобилистам – достаточно места в городском пространстве», - сказала Хауканымм.