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Это провал ⟩ Выпускник основной школы получил один балл на экзамене по математике

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Директор школы Форселиуса Юри Саси разбирает экзаменационные задания.
Директор школы Форселиуса Юри Саси разбирает экзаменационные задания. Фото: Margus Ansu

В прошлую среду в таллиннской школе Пяэскюла почти половина девятиклассников провалили выпускной экзамен по математике. Эта проверка знаний прошла лучше в трех школах в Тарту и в одной в Тартумаа, хотя и здесь хорошими результатами смогли похвастаться далеко не все.

По словам директора тартуской школы Форселиуса Юри Сася, в этом году результаты выпускных экзаменов по эстонскому языку и математике в их школе были хорошими, потому что проваливших экзамены было мало, а были и те, кому удалось набрать баллы, близкие к максимальным. Однако были и те, чьи набранные баллы можно было пересчитать по пальцам одной руки.

Из крайности в крайность

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