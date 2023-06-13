Это провал ⟩ Выпускник основной школы получил один балл на экзамене по математике

По словам директора тартуской школы Форселиуса Юри Сася, в этом году результаты выпускных экзаменов по эстонскому языку и математике в их школе были хорошими, потому что проваливших экзамены было мало, а были и те, кому удалось набрать баллы, близкие к максимальным. Однако были и те, чьи набранные баллы можно было пересчитать по пальцам одной руки.