Шеф-повар в шоке: это нельзя выбрасывать ни в коем случае!

Миккола объяснил Iltalehti, что обычно в биоотходы отправляют белую часть зеленого лука. При этом игнорируется тот факт, что этот ценный продукт можно использовать во множестве разных блюда. По словам повара, такое поведение его просто бесит, так как сами по себе пищевые отходы - это уже большая проблема.

«Эта часть зеленого лука подходит к любому блюду — и к горячему, и к холодному, например, в салат. Их ни в коем случае нельзя выбрасывать», - объяснил шеф-повар. Эта часть применяется куда чаще и больше, чем зелень. В качестве примера он указал, что нарезанная белая часть стебля очень хороша для украшения яичницы и имеет приятный вкус. Ограничением здесь является только собственная фантазия.

Чтобы убедить финнов не выбрасывать эту часть лука, шеф-повар делится аппетитным рецептом:

100 г сливочного масла;

три белых части стебля зеленого лука;

50 мл воды;

0,5 ч.л. соли;

0,5 в.л. мелко нарезанного укропа.

Лук нарежьте тонкими кружочками и слегка обжарьте на сливочном масле (около пяти минут). Добавьте на сковороду воду и хорошо перемешайте. Далее добавляем соль и укроп и снова перемешиваем. Подавать сразу!