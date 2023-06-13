Украинское контрнаступление: почему не видно больших результатов спустя неделю после начала

Замысел украинского командования полностью неизвестен, и поэтому не исключено, что если на другом направлении возникнет нехватка войск, то следующий удар может быть нанесен там.

Тактика Украины

Если направления, которые сейчас выглядят как главные, таковыми и останутся, то сейчас ВСУ должны прорвать фронт, чтобы потом ввести в прорыв основные силы.

Те ударные части, которые в настоящее время наступают под Ореховом, Великой Новоселовкой, Марьинкой и Бахмутом, - лишь небольшая часть украинских сил, которые она подготовила для наступления. У украинского генштаба тоже есть свои резервы.

И точно так же, как сложно перемещать резервы в обороне, их не менее сложно перебрасывать с одного направления на другое в наступлении. Ведь подготовка к нему включает в себя массу тыловых частей, складов, госпиталей, ремонтных мастерских и так далее.

Поэтому гораздо удобнее наступать, если ты заранее знаешь, где произойдет следующий удар. Импровизация тут если и имеет место, то лучше, если она хорошо подготовлена.

Мощные российские артиллерийские обстрелы тоже были предсказуемы, поэтому, вероятно, сейчас украинская артиллерия и ракетные войска заняты контрбатарейной борьбой - им надо не только поддерживать наступление, поражая российскую оборону на поле боя, но также бороться с батареями противника.