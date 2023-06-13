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Напряженность в Рийгикогу: правление вновь прекратило слушания и принятие законов

BNS
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Депутаты Рийгикогу спорят в зале заседаний.
Депутаты Рийгикогу спорят в зале заседаний. Фото: Madis Veltman

Правление Рийгикогу во вторник в очередной раз прекратило слушания и принятие законов, чтобы пресечь обструкцию оппозиции.

В 10.45 правление Рийгикогу собралось на внеочередное заседание, и вице-спикер Рийгикогу от Партии реформ Тоомас Кивимяги предложил прекратить принятие законопроектов и запросов. Его поддержал лидер партии «Ээсти 200» спикер Рийгикогу Лаури Хуссар.

Кивимяги пояснил, что члены Рийгикогу конечно имеют конституционное право представлять запросы и проекты, но это не должно мешать выполнению другой работы и становиться в парламенте неуместной нормой.

Против этого выступил председатель Центральной партии и второй вице-спикер Рийгикогу Юри Ратас, указав, что правление Рийгикогу не имеет права принимать такое решение и что для достижения компромисса необходимо созвать совет старейшин Рийгикогу.

Решение большинства правления Рийгикогу было поставлено на голосование в большом зале, его поддержали 53 голосами за, против было подано три голоса.

Таким образом, Рийгикогу может продолжить рассмотрение законопроекта о сокращении семейных пособий, связанного с вотумом доверия правительству.

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