Напряженность в Рийгикогу: правление вновь прекратило слушания и принятие законов

В 10.45 правление Рийгикогу собралось на внеочередное заседание, и вице-спикер Рийгикогу от Партии реформ Тоомас Кивимяги предложил прекратить принятие законопроектов и запросов. Его поддержал лидер партии «Ээсти 200» спикер Рийгикогу Лаури Хуссар.

Кивимяги пояснил, что члены Рийгикогу конечно имеют конституционное право представлять запросы и проекты, но это не должно мешать выполнению другой работы и становиться в парламенте неуместной нормой.

Против этого выступил председатель Центральной партии и второй вице-спикер Рийгикогу Юри Ратас, указав, что правление Рийгикогу не имеет права принимать такое решение и что для достижения компромисса необходимо созвать совет старейшин Рийгикогу.

Решение большинства правления Рийгикогу было поставлено на голосование в большом зале, его поддержали 53 голосами за, против было подано три голоса.