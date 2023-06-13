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Галерея ⟩ Слишком опасно: полиции пришлось закрыть пешеходный мост, по которому проехал автомобиль

Эгели Раудмяэ
, журналист
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Вчера утром расположенный на Тоомемяги мост Инглисильд был обтянут полицейской лентой. Случилось что-то ужасное? Нет, к счастью, все живы и здоровы. Но из-за чьей-то глупости люди и правда могли пострадать.

В воскресенье вечером встревоженный житель Тарту сообщил, что некоторые доски на мосту Инглисильд смещены со своих мест, находятся в вертикальном положении или прогнили. «Чтобы быстро противостоять опасности, полиция временно установила полицейские ленты на обоих концах моста, чтобы люди не заходили на него и не подвергали себя опасности», – объяснил пресс-секретарь полиции Рагне Кейск.

Полиция передала информацию об опасном и гнилом сооружении Тартуской горуправе.

Ужасное состояние 

По словам руководителя Тартуской дорожной службы Олега Лужецкого, он и ранее обращал внимание на состояние моста. Только на прошлой неделе представители горуправы выезжали на осмотр моста, но ситуация резко ухудшилась на минувших выходных.

«Видимо, кто-то проехался по мосту на машине», – объяснил Лужецкий. Поскольку исторический мост не предназначен для езды на автомобиле, более высокое, чем обычно, напряжение также ослабило доски в его центральной части. 

Неизвестно, кто именно проехал по мосту. Вчера мост перегородили, чтобы избежать подобных ситуаций.

После произошедшего в течение вчерашнего дня дорожная служба провела на мосту Инглисильд небольшой ремонт, чтобы закрепить доски и позволить пешеходам и велосипедистам вновь пользоваться им.

Однако такая мелкая починка все-таки кардинально не изменила ситуацию, поэтому горуправа планирует привести мост в порядок. «Мы хотим заменить пол и отремонтировать стены», – объяснил Лужецкий.

Последний раз мост Инглисильд ремонтировали в 2019 году, когда проезжавшая под мостом машина спасателей повредила его опорные столбы. Тогда ремонт обошелся в 25 000 евро. В этот раз на починку выделено до 60 000 евро.

Ремонт начнется в июле

Для ремонта моста Инглисильд горуправа запросила у нескольких предприятий ценовые предложения. В июне планируется заключить с одной из них договор, а в июле – приступить к работам. 

Мост Инглисильд является одной из важных достопримечательностей Тарту, который необходимо привести в порядок в 2024 году, когда Тарту будет носить долгожданный титул Культурной столицы Европы.

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