Чем Эстония отличается от соседей в отношении к военным беженцам из России

Европейское агентство по предоставлению убежища (EUAA) в настоящее время все еще обсуждает с государствами-членами ЕС и Европейской комиссией алгоритмы действий в отношении российских заявителей на международную защиту, сообщила финская медиакомпания Yle в начале июня. Ожидается, что рекомендации для стран ЕС будут касаться и тех россиян, кто спасается от службы в армии РФ.