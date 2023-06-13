Пожар на подстанции: электрику потребовалась медицинская помощь

В минувший вторник около десяти часов утра в Центр тревоги поступило сообщение о загоревшейся подстанции на улице Май. На месте было установлено, что пожар начался из-за неисправности во время электромонтажных работ. После отключения электроэнергии спасатели потушили тлеющие кабели ручным огнетушителем.

Пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд подтвердила факт происшествия. Компания планировала провести ремонтные работы на подстанции на улице Май. «Во время переключений при подготовке к работам произошла вспышка дуги, которая вызвала пожар и привела к ожогам электрика, - сказала представитель Elektrilevi. - К сожалению, в этой сфере случаются несчастные случаи, но к счастью, не так часто. Мы искренне сожалеем, что такой несчастный случай произошел. Желаем работнику скорейшего выздоровления», - сказала Рейланд.