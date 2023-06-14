Год назад Еврокомиссия выдвинула план по сокращению зависимости от поставок российского газа. Комиссар по энергетике ЕС Кадри Симсон объясняет, почему зимой Европа не замерзла, и что предпринимают в Брюсселе для того, чтобы этого не случилось и следующей зимой.
Как нам удалось пережить зиму без российского газа и что будет дальше? Объясняет еврокомиссар из Эстонии
В 2021 году страны ЕС потребляли 420 миллиардов кубометров природного газа в год, из которых 55 миллиардов поставлялось из России.
«Сначала Россия прекратила поставку газа из Ямала, затем экстренно уменьшились поставки, проходящие через украинский трубопровод. Украина заявила, что транзитный договор в следующем году продлеваться не будет. Сейчас природный газ еще поставляется через Турцию. Северный поток летом остановили из-за техобслуживания, а затем, как известно, там произошла диверсия», - вспоминает Симсон.
Поэтому на данный момент Россия больше не является главным поставщиком газа в Европу. «Большую часть природного газа мы получаем из Норвегии, также увеличили свои поставки и США», - говорит комиссар.
Как удалось обойтись без блэкаутов?
Летом прошлого года 27 стран-членов решили уменьшить потребление газа на 15%. По итогу сократить потребление удалось на 18% (в среднем по Европе), что помогло сэкономить 53 миллиарда кубометров природного газа.
«Образно говоря, когда мы потеряли три четверти поставок газа из России, нам удалось пополнить газовые хранилища благодаря тому, что мы экономили», - сказала Симсон.
Потери от прекращения поставок газа из России Европа компенсировала преимущественно объемами СПГ, они повысились с 51 миллиарда кубометров до 89, и большой вклад в это внесли США.
Во-первых, потому что мы платили более высокую цену. Во-вторых, в прошлом году Китай впервые потреблял меньше СПГ газа: обычно Китай увеличивает его потребление на 20 миллиардов кубометров в год, но прошлом году из-за коронавирусных ограничений уменьшил на 20.
«Поэтому сейчас мы не можем сказать, что отлично защищены, ведь если Азия, в основном Китай, увеличит потребление, то цены вновь взлетят», - отметила Симсон.
Однако экономить придется и в этом году. «Без продолжения экономии мы также окажемся в сложном положении. Мы составили карту всех возможностей по сжижению природного газа, появляющихся в мире. Их явно недостаточно, чтобы полностью заменить потерянные Россией поставки», - предупреждает еврокомиссар.
Выплаты сократились почти на 90%
ЕС выдвинул десять санкционных пакетов. «Если в прошлом году ЕС закупал у России каменный уголь в больших количествах, то теперь мы не покупаем ни тонны. Что касается сырой нефти и нефтепродуктов, есть одно исключение - нефтепровод "Дружба", который проходит через Украину в три страны - Венгрию, Словакию и Чехию. Это означает, что в какой-то степени мы продолжаем платить России за нефть», - объясняет Симсон.
В отношении природного газа санкций нет, это означает, что все компании, получающие поставки, платят за них согласно договорам.
Согласно независимым оценкам, в апреле 2022 года европейские предприятия платили России более 21,4 миллиарда евро, в этом году - 2,7 миллиарда. «Мы что-то платим, но платежи за природный газ в Россию, например, сократились на 89 процентов», - сказала он Симсон.
Естественно, доход России сильно не уменьшился, так как альтернативными рынками продажи ископаемого топлива для России стали Китай и Индия. Но вот в продаже газа альтернативы России найти сложно. «Их мощности по производству СПГ ограничены, и они не смогли построить новые трубопроводы в тех масштабах, которые они создавали с Европой на протяжении десятилетий», - объясняет Симсон.
Кроме того, Китай и Индия покупают российские нефтепродукты с большой скидкой, поэтому общий доход России от продажи ископаемого топлива сократился вдвое.
Нужна возобновляемая энергия
«На первом этапе для нас очень важно максимально заменить природный газ альтернативными поставщиками, но в долгосрочной перспективе там, где природный газ не нужен, мы должны использовать отечественные альтернативы, особенно в производстве», - подчеркивает Симсон.
Такой альтернативой является возобновляемая энергия. Симсон отмечает, что прошлый год стал рекордным: по всей Европе были подключены к сети 41,4 ГВт новых солнечных мощностей. По данным ассоциации SolarPower Europe, это на 47% больше, чем в 2021 году.
Как упоминалось ранее, больше всего неопределенности сейчас в азиатском рынке. «Если Китай снова начнет потреблять с той же скоростью, с какой росло его потребление до 2022 года, то, очевидно, нам придется заменить потерянный трубопроводный газ другими альтернативами, не СПГ», - говорит она.
«Мы готовимся к очередной зиме, потому что все еще много неопределенности», - подытоживает Симсон. В концу июня Эстония должна представить в Еврокомиссию национальный энергетический и климатический план. Какие пункты в него входят, Симсон пока комментировать отказалась.
Материал опубликован в рамках проекта сотрудничества с представительством Европейской комиссии в Эстонии.