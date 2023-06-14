Как нам удалось пережить зиму без российского газа и что будет дальше? Объясняет еврокомиссар из Эстонии

«Поэтому сейчас мы не можем сказать, что отлично защищены, ведь если Азия, в основном Китай, увеличит потребление, то цены вновь взлетят», - отметила Симсон.

Однако экономить придется и в этом году. «Без продолжения экономии мы также окажемся в сложном положении. Мы составили карту всех возможностей по сжижению природного газа, появляющихся в мире. Их явно недостаточно, чтобы полностью заменить потерянные Россией поставки», - предупреждает еврокомиссар.

Выплаты сократились почти на 90%

ЕС выдвинул десять санкционных пакетов. «Если в прошлом году ЕС закупал у России каменный уголь в больших количествах, то теперь мы не покупаем ни тонны. Что касается сырой нефти и нефтепродуктов, есть одно исключение - нефтепровод "Дружба", который проходит через Украину в три страны - Венгрию, Словакию и Чехию. Это означает, что в какой-то степени мы продолжаем платить России за нефть», - объясняет Симсон.

В отношении природного газа санкций нет, это означает, что все компании, получающие поставки, платят за них согласно договорам.

Согласно независимым оценкам, в апреле 2022 года европейские предприятия платили России более 21,4 миллиарда евро, в этом году - 2,7 миллиарда. «Мы что-то платим, но платежи за природный газ в Россию, например, сократились на 89 процентов», - сказала он Симсон.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Фото: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix Baltics