Непотушенная сигарета убила жителя Эстонии

До прибытия спасателей человек, позвонивший в центр тревоги, сам пытался потушить пожар. Он обливал квартиру водой из ведра, но помещения уже были задымлены. Спасатели проникли в дом и вынесли из него погибшего мужчину. В других квартирах двухэтажного жилого дома людей не было. Спасатели из спасательных команд Тюри и Кяру потушили пожар к 10:53. На месте трагедии работает полиция. Точные обстоятельства произошедшего и причины пожара будут установлены в ходе дальнейшего производства.

По словам главного инспектора бюро надзора за безопасностью Райдо Метса, скорее всего, причиной пожара стало небрежное курение. В комнате, в которой нашли погибшего, не было дымового датчика. Дымовой датчик имелся в другой комнате, но он не работал.

Спасательный департамент напоминает, что для быстрого обнаружения возгорания необходимо, чтобы в каждом доме был работающий дымовой датчик. Нужно учитывать то, что пожар быстро становится опасным для жизни. Убедитесь уже сегодня, что ваш дымовой датчик находится в рабочем состоянии! Чтобы проверить исправность дымового датчика, нажмите кнопку проверки, после чего должен прозвучать сигнал тревоги. При необходимости незамедлительно поменяйте батарейку в дымовом датчике и поместите его обратно на потолок. Только исправный и правильно установленный датчик дыма может спасти жизнь.