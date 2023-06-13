В Эстонии начался пожароопасный сезон: Спасательный департамент ввел различные запреты

«В связи с очень сухой весной и приходом на этой неделе летней жары природа стала чрезвычайно пожароопасной. Для предотвращения крупных пожаров в сельской местности вводится пожароопасный период, который накладывает некоторые ограничения», - объяснила представитель Спасательного департамента Туули Таавет.

«В пожароопасный период запрещается разводить костры и мангалы, а также курить на природе, так как сейчас достаточно небольшой искры, чтобы начался большой пожар. В лесах RMK в пожароопасный период также запрещено разводить костры, разбивать палатки и курить, - сказала Таавет. «Разводить костер и мангал у себя во дворе по-прежнему разрешается, но при этом необходимо обеспечить безопасность и иметь под рукой основные средства пожаротушения. Однако также рекомендуется по возможности отказаться от этого».

Для определения пожароопасного периода Спасательный департамент будет оценивать карту пожарной опасности Агенства окружающей среды. Погодные условия анализируются ежедневно, и предпринимаются усилия, чтобы ввести как можно меньше ограничений. Как только погода улучшится и пожарная опасность снизится, то ограничения ослабят.

Эта весна и первый месяц лета были очень сухими. В ближайшие дни Агенство окружающей среды прогнозирует температуру в 30 градусов, и пожароопасность еще больше возрастет.