Эстонский стартап, привлекший миллионы, балансирует на грани краха: нечем платить зарплаты

Перспективе заработать только десятую часть своей предыдущей зарплаты сопутствовала меньшая рабочая нагрузка. По словам основателя компании Мерит Вальдсалу, фирма никому не уменьшала зарплату, но нагрузка некоторых людей уменьшилась, поскольку у фирмы больше не было работы, которую она могла бы предложить.

По словам основателей, всем сейчас тяжело, но, по словам некоторых бывших сотрудников, дело не только в том, что настали трудные времена, но и в нестабильном руководстве и в том, что компания несколько раз меняла направление.

Спустя два года после привлечения 7,9 млн долларов компания все еще не начала предлагать продукт, пользующийся достаточно высоким спросом у покупателей.