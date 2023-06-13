Политики любят говорить , что налоговая нагрузка в Эстонии невелика, и что налоги нужно поднять – чтобы достичь уровня других стран. Однако если приглядеться к налоговым данным, то вырисовывается совсем иная картина: через пару лет за счет скрытых государственных налогов мы окажемся среди стран со средним уровнем налоговой нагрузки в сравнении ОЭСР. Тогда от мифа о низкой налоговой нагрузке и след простынет.

Налоги в Эстонии низкие – просто не для жителей. Если взять данные Евростата, сравнивающие налоговую нагрузку страны с ее ВВП, то окажется, что политики говорят правду: по последним данным Евростата, налоговая нагрузка Эстонии составляет немногим более 33 процентов, что довольно мало по сравнению с остальными странами Европейского союза. Однако OECD (Организация экономического сотрудничества и развития), которая сравнивает страны своего экономического сообщества, показывает, что по уровню налоговой нагрузки Эстония является обычным середнячком среди государств-членов. А углубившись в данные еще больше, становится ясно, что низкая налоговая нагрузка Эстонии обусловлена высокой долей скрытых налогов.