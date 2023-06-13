Ракетный удар по Кривому Рогу, число погибших растет. Что известно на данный момент

Число погибших в результате ракетного удара в Кривом Роге увеличилось до 10, сообщил днем во вторник глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Тела шестерых извлекли из-под завалов частного предприятия, там спасатели продолжают разбирать развалины, ищут одного человека, написал губернатор в своем телеграм-канале. Еще четыре человека погибли при попадании в жилую пятиэтажку. Еще 28 человек ранены, заявил глава городской военной администрации Александр Вилкул. 14 июня в Кривом Роге объявили Днем траура.

Утром Лысак сообщал, что силы ПВО сбили над городом три крылатых ракеты, но также произошли «прилеты».

«Изуродована пятиэтажка. По предварительным данным, погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 - в больнице», - писал Лысак в своем телеграм-канале и публиковал фото разрушенного дома.

В результате попадания загорелись квартиры с первого по пятый этаж, огонь охватил 700 квадратных метров, сообщал Лысак.

По данным губернатора, повреждены и другие гражданские объекты. «Трое пострадавших - на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели», - писал он.

Минэнерго Украины позже сообщило, что в результате обстрела пострадала Криворожская ТЭЦ, из-за чего были обесточены три шахты.