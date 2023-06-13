Член правления Союза налогоплательщиков: у нас идет налоговая война, на войне действуют военные законы

Лехис, в свое время являвшийся консультантом по финансовым вопросам бывшего министра финансов Мартина Хельме, воздерживается от прямых комментариев в отношении запланированных коалицией налоговых изменений, но при этом его позиции предельно ясны и очень остры.

«Когда правительство выступило со своим налоговым сюрпризом в коалиционном договоре, я сразу занял позицию, что мы принципиально не будем открыто комментировать их налоговые изменения, так как, по моему мнению, высказывание комментариев уже было бы какой-то формой участия в этой афере, и таким образом мы как бы косвенно взяли бы на себя часть ответственности за их свинство», - объяснил Лехис свое молчание.

Он признал, что в Союз налогоплательщиков приходило приглашение принять участие в собрании финансовой комиссии Рийгикогу и выступить там с двухминутной речью. «Чего бы могли достичь за эти две минуты?», - спрашивает Лехис. «Только то, что нас упомянули бы в пресс-релизе, мол, посмотрите, кого мы тут привлекали и обсуждали, но, вы же понимаете, что государственные финансы нужно привести в порядок, и все такое прочее».

По словам Лехиса, он не может игнорировать реформу, потому что если он хочет работать по своей профессии, он должен быть в курсе всех изменений и быть состоятельным дать советы всем клиентам о том, как выживать в новых условиях. Это возможно делать в форматах обучения и консультаций.