Если есть хоть небольшая возможность для того, чтобы прямо или косвенно воспрепятствовать проведению налоговой реформы или смягчить ее влияние на эстонскую экономику, вне всякого сомнения, нужно использовать эту возможность, считает член правления Союза налогоплательщиков Эстонии Лассе Лехис.
Член правления Союза налогоплательщиков: у нас идет налоговая война, на войне действуют военные законы
Лехис, в свое время являвшийся консультантом по финансовым вопросам бывшего министра финансов Мартина Хельме, воздерживается от прямых комментариев в отношении запланированных коалицией налоговых изменений, но при этом его позиции предельно ясны и очень остры.
«Когда правительство выступило со своим налоговым сюрпризом в коалиционном договоре, я сразу занял позицию, что мы принципиально не будем открыто комментировать их налоговые изменения, так как, по моему мнению, высказывание комментариев уже было бы какой-то формой участия в этой афере, и таким образом мы как бы косвенно взяли бы на себя часть ответственности за их свинство», - объяснил Лехис свое молчание.
Он признал, что в Союз налогоплательщиков приходило приглашение принять участие в собрании финансовой комиссии Рийгикогу и выступить там с двухминутной речью. «Чего бы могли достичь за эти две минуты?», - спрашивает Лехис. «Только то, что нас упомянули бы в пресс-релизе, мол, посмотрите, кого мы тут привлекали и обсуждали, но, вы же понимаете, что государственные финансы нужно привести в порядок, и все такое прочее».
По словам Лехиса, он не может игнорировать реформу, потому что если он хочет работать по своей профессии, он должен быть в курсе всех изменений и быть состоятельным дать советы всем клиентам о том, как выживать в новых условиях. Это возможно делать в форматах обучения и консультаций.
«Если есть хоть какая-то небольшая возможность, чтобы я смог прямо или косвенно воспрепятствовать претворению в жизнь этой налоговой реформы или смягчить ее влияние на эстонскую экономику, я, вне всякого сомнения, использую эти возможности», - пообещал Лехис. «Эти возможности могут быть очень разными и открытый разговор о них сейчас не представляется разумным. Если до последнего времени у нас был налоговый мир, то, следовательно, теперь у нас налоговая война, а на войне действуют военные законы. На войне есть военные хитрости и военные тайны».