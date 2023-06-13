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В результате катастрофы в Новой Каховке обнаружены останки времен Второй мировой войны

rus.postimees.ee
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Сухое дно Каховского водохранилища возле города Никополь.
Сухое дно Каховского водохранилища возле города Никополь. Фото: Stringer

Останки солдат, воевавших во время Второй мировой войны, обнаружены в районе водохранилища, которое было опустошено после разрушения плотины Каховской ГЭС.

На видео, снятом на обоих берегах Днепра, видны черепа, один из которых был в каске времен Второй мировой войны. Хотя подлинность этих кадров не может быть подтверждена из-за активных боевых действий, подобные кадры были записаны на берегах реки, контролируемых как украинскими, так и российскими войсками.

По мнению историков, по крайней мере часть останков быть 80-летней давности, когда в Никопольском и Каменско-Днепровском районах проходили крупные сражения, сообщает The Guardian.

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