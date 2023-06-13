В результате катастрофы в Новой Каховке обнаружены останки времен Второй мировой войны

На видео, снятом на обоих берегах Днепра, видны черепа, один из которых был в каске времен Второй мировой войны. Хотя подлинность этих кадров не может быть подтверждена из-за активных боевых действий, подобные кадры были записаны на берегах реки, контролируемых как украинскими, так и российскими войсками.