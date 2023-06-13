Останки солдат, воевавших во время Второй мировой войны, обнаружены в районе водохранилища, которое было опустошено после разрушения плотины Каховской ГЭС.
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В результате катастрофы в Новой Каховке обнаружены останки времен Второй мировой войны
На видео, снятом на обоих берегах Днепра, видны черепа, один из которых был в каске времен Второй мировой войны. Хотя подлинность этих кадров не может быть подтверждена из-за активных боевых действий, подобные кадры были записаны на берегах реки, контролируемых как украинскими, так и российскими войсками.