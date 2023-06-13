Полиция предупреждает: в Эстонии орудует банда воров

За последнюю неделю полиция получила несколько сообщений о кражах из частных домов в поселках Тори и Пайкузе в Пярнумаа.
Воры проникали в запертые здания, например, разбивая окно или балконную дверь, сообщила Ляэнеская префектура в социальных сетях. Из домов были украдены ювелирные изделия, монеты и другие предметы.
Полиция начала расследование краж и в настоящее время работает над тем, чтобы как можно скорее поймать воров.
Если кто-то заметит подозрительные автомобили или людей, передвигающихся в районе их дома, полиция просит запомнить как можно больше признаков и немедленно позвонить по телефону 112.