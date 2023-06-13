Полиция предупреждает: в Эстонии орудует банда воров

Воры проникали в запертые здания, например, разбивая окно или балконную дверь, сообщила Ляэнеская префектура в социальных сетях. Из домов были украдены ювелирные изделия, монеты и другие предметы.

Полиция начала расследование краж и в настоящее время работает над тем, чтобы как можно скорее поймать воров.