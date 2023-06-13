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Полиция предупреждает: в Эстонии орудует шайка воров

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Via Www.imago-images.de

За последнюю неделю полиция получила несколько сообщений о кражах из частных домов в поселках Тори и Пайкузе в Пярнумаа.

Воры проникали в запертые здания, например, разбивая окно или балконную дверь, сообщила Ляэнеская префектура в социальных сетях. Из домов были украдены ювелирные изделия, монеты и другие предметы.

Полиция начала расследование краж и в настоящее время работает над тем, чтобы как можно скорее поймать воров.

Если кто-то заметит подозрительные автомобили или людей, передвигающихся в районе их дома, полиция просит запомнить как можно больше признаков и немедленно позвонить по телефону 112.

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